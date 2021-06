La hija menor de Valentín Elizalde se defiende de sus hermanas y acusa a su tío Tano de estar tras la muerte de su padre

Finalizó explicando que "lo que se tenía que repartir, ya se repartió hace 14 años. Yo no sé qué es lo que están reclamando ahorita. Lo que están reclamando es algo que no les corresponde a ellas, es algo que no es de mi papá". Y sentenció: "Yo me hice a un lado porque están peleando por algo que no les pertenece y es lo que no es justo y mucho menos para mi abuela pasar por esto otra vez". La joven asegura que los bienes que sus hermanas reclaman le pertenecen a doña Camila.