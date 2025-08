Hermano de Valentín Elizalde dice supuesta razón por la que lo asesinaron: "Se sabe quiénes fueron"

Hasta la fecha, no se ha confirmado quién fue el homicida del intérprete; sin embargo, el capo Jaime González Durán, alías ‘El Hummer’, ha sido señalado de supuestamente ordenar el crimen pues se habría sentido aludido en la letra del tema ‘A mis enemigos’, según reporta El Universal.

Hermano de Valentín Elizalde destapa por qué cree que mataron al cantante

Hija de Valentín Elizalde acusa que el cantante "no falleció": ¿sabe quién le quitó la vida?

Hablando sobre dicha versión, que se ha manejado por años, Francisco Elizalde puntualizó que no sería correcta.

“No es cierto. Y, aparte, la canción no era con un nombre, pues, no era una canción que dijera: ‘Ah, trae el nombre de fulano o mengano’. Eso está descartado”, dijo en entrevista para ‘Al rojo vivo’.

Hija de Valentín Elizalde envió misterioso mensaje

“Él no falleció, tú lo mataste. Me quitaste la oportunidad de tener un papá, de que me viera crecer, de entregarme en el altar, de conocer a sus nietos”, escribió.