Hermano de Lucero la defiende de los que dicen que luce “vieja”: “Se ve mejor que muchas"

Video Lucero paró en seco al 'hater' que le dijo que "ya se le nota la edad": así respondió a las críticas

El hermano de Lucero, Antonio Hogaza, salió en defensa de la actriz ante quienes recientemente la han criticado por su apariencia física.

El pasado 8 de enero, trascendió que la actriz respondió tajantemente a una usuaria de Instagram que le aseguró “sí se te nota de plano la edad”.

“¿Se me nota que tengo 53? ¡Espero que sí porque son los que tengo! ¡Y sí, las arrugas son inminentes! ¡Las manchas, la flacidez, todo eso llega con la edad!”, ella escribió en un ‘post’.

Hermano de Lucero la defiende de los señalamientos

A días de ese hecho, Antonio Hogaza tampoco se quedó callado y expresó unas palabras en defensa de su hermana Lucero.

“De pronto sí lees que dicen: ‘Es que ya se ve muy grande’, ‘Ya se ve vieja’. Es lógico, ya no puede ser ‘Chispita’”, dijo en declaraciones presentadas en el canal de YouTube ‘Tony Stars TV’ este 18 de enero.

“Toda la gente, conforme va avanzando el tiempo, vamos teniendo arrugas, producto de risas, tristezas, de trabajo, de mil cosas, que son lógicas”, argumentó.

El empresario puntualizó que la intérprete de ‘Electricidad’ lleva una vida saludable, por lo que “come sano, hace ejercicio, no toma, no fuma, no tiene vicios ni es desvelada”.

“Creo que se ve mejor que muchas otras personas que somos de la misma edad”, sentenció.

Como Lucero lo ha aseverado, Antonio recalcó que ella “nunca” se ha operado, pese a que con eso posiblemente “se le vería un poco diferente la cara”.

“No le gusta y dice ella que sobre todo por su trabajo, y no le gustaría hacerse cambios porque a lo mejor su expresión cambia”, explicó.

¿Lucero sufrió por su ruptura con Michel Kuri?

En otro orden de ideas, Antonio Hogaza se refirió a la separación de Lucero y Michel Kuri, y al supuesto nuevo romance del empresario.

“Yo digo que hacen bien los que truenan y que luego consiguen otra novia. Siempre que termino con alguien, a la semana ya tengo otra”, afirmó.

Acerca de si la estrella de El Gallo de Oro, que puedes ver aquí en ViX, sufrió por la ruptura, él dejó entrever no estar al tanto de ellos.

“Es parte de la vida, que no creo que le debiera afectar mucho, y menos cuando somos adultos, o igual sí le afectó”, enunció.