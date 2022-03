Michelle Vieth dice cómo logró superar el trauma de su video íntimo filtrado

"Se metieron con mi esposa, la insultaron en Instagram. Dije 'ya estuvo suave, tengo que ponerle un alto', pero con hechos y lo estoy demostrando. Tengo la peor parte: soy el hombre. Y la presunción de inocencia no existe en México y no ha existido conmigo", agregó. " No hablo, me defiendo con hechos, no con palabras", agregó.