Michelle Vieth busca acusar formalmente a Héctor Soberón por supuestamente filtrar su video íntimo

Michelle Vieth reveló que está evaluando acusar formalmente a su exesposo, Héctor Soberón, por supuestamente haber filtrado su video íntimo.

Fue en el año 2004, después de que los actores se divorciaron, cuando apareció el polémico clip. Desde entonces, Vieth ha sostenido que el video fue entregado a los medios de comunicación por Soberón para vengarse de ella.

Michelle Vieth tomará acciones legales contra Héctor Soberón

En entrevista para ¡Siéntense Quien Pueda!, la actriz de 43 años reveló que si no demandó a Soberón cuando salió a la luz el material explícito, fue porque no existían leyes contra la ‘pornovenganza’.

“Cuando yo vivo esto y busco asesoría de los expertos, el mensaje que obtuve en ese momento fue: ‘El Internet es no legislable’, y se me quedó súper grabado porque no se pudo hacer nada, al menos aquí en México”, comentó.

Ahora, 18 años después, quien fuera la protagonista de la telenovela ‘Mi pequeña traviesa’ (vela gratis en ViX) está considerando entablar una demanda contra Héctor por “difundir el video”.

“Estamos analizando la propuesta porque si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer de la mano de especialistas y lo voy a hacer con un equipo de abogados competentes en la materia”, compartió.

Vieth no solamente buscará emprender acciones legales en contra del histrión de 58 años en su país natal, sino también en Estados Unidos, según dijo.

“Hoy en día, gracias a Dios, hemos avanzado muchísimo. Después de tanto tiempo ya existen varias leyes que nos protegen”, explicó.

“Estamos pugnando para que se lleve a cabo y se pueda hacer efectiva en todo México, para poder seguir con este proceso de sanación”, agregó.

Michelle quiso dejar claro que el hecho de que su intimidad haya sido violada “no es que se supere”, sino que “aprendes a vivir con ello”.

“Finalmente, a mí me tocó un proceso como de 14 años para poder asimilar todo lo que en su momento viví, seguir adelante, rehacer mi vida y hablar de lo que pasé”, sentenció.

¿Qué ha dicho Héctor Soberón sobre el video íntimo de Michelle Vieth?

En noviembre de 2021, en una conversación con Yordi Rosado, Michelle Vieth aseguró que lo que se ve en el polémico video lo hizo a petición de Héctor Soberón, ya que eran pareja, y que él la filmó.

“Fue algo que él me dijo: ‘Vamos a hacerlo, está divertido, es diferente'. A mí me dijo: ‘Lo borré’; sin embargo, lo guardó. Y no solo eso, sino que utilizó dos videos distintos e hicieron uno solo”, añadió.

Tras esas declaraciones de su ex, Héctor Soberón aseveró a los presentadores de ‘Ventaneando’, que el hombre que aparece en el material visual no es él.

“El video se lo hace con una persona, no sé con quién. Siempre lo he dicho que no soy yo, y a las pruebas me remito. En esa época estaba operado, ella estaba en una relación con un güey de Acapulco”, indicó.

“Tengo la peor parte: soy el hombre. Y la presunción de inocencia no existe en México y no ha existido conmigo. No hablo, me defiendo con hechos, no con palabras”, externó el actor.