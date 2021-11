"Tengo la peor parte": Héctor Soberón se defiende de las acusaciones de Michelle Vieth sobre el video íntimo

El actor de 'Muchachitas' aseguró que el hombre que aparece en el video no es él: "Dice que tenía 16 años, nació en el 79, para 1997, cuando salió la telenovela 'Mi pequeña traviesa' son 18 años; primera mentira. El video se lo hace con una persona, no sé con quién, siempre lo he dicho que no soy yo, y a las pruebas me remito. En esa época estaba operado, ella estaba en una relación con un güey de Acapulco".