Revelan supuestos mensajes comprometedores entre Guaynaa y actriz de cine para adultos

Video Las supuestas pruebas “subidas de tono” de la infidelidad de Guaynaa y actriz de contenido para adultos

Jordi Martin reveló algunos de los supuestos mensajes que Guaynaa se habría enviado con la actriz de cine para adultos Claudia Bavel, con quien presuntamente engañó a Lele Pons.

De acuerdo con el paparazzo, el cantante alegadamente comenzó “una relación” con la intérprete tras contactarla “vía Instagram”.

“Empiezan a hablar, se vino para España a hacer el ‘tour’, la ha invitado a irse con él a Sevilla, Cádiz y Barcelona”, aseguró durante su participación en ‘Lo sé todo’ el 31 de julio.

Guaynaa se habría mandado estos mensajes con Claudia Bavel

Mientras Lele Pons y Guaynaa siguen sin aclarar o desmentir si existió una infidelidad, Jordi Martin difundió las capturas de pantalla de las presuntas interacciones entre el puertorriqueño y Claudia Bavel.

El colaborador de El Gordo y La Flaca compartió con el programa mexicano ‘Sale el sol’ los ‘screenshoots’, que fueron presentados al aire este 1 de agosto.

En varias de las imágenes, se puede apreciar al rapero aparentemente sosteniendo pláticas virtuales con la modelo de 28 años.

“Son conversaciones en tono sexual”, afirmó al respecto la presentadora del ‘show’ Ana María Alvarado. “Se ve su rostro en las videollamadas para que no haya duda, su número telefónico”.

En la emisión igualmente se mostraron dos pantallazos de un ‘chat’ en WhatsApp, del lunes 17 de junio, supuestamente entre el marido de Lele Pons y la española.

“Si nos casamos, compramos una granja, y después nos divorciamos… Yo me quedo con los toros, tú con mis vacas, yo con el pollo y tú con…”, se lee en un texto, que sería de Guaynaa.

“Te faltó decir que eras tú el cerdo”, le habría respondido Claudia, por lo que, el sábado 29 de junio, él, alegadamente, le cuestiona: “¿Se puede saber por qué estás molesta conmigo?”.

Ante la pregunta, aparentemente la artista alega: “¿No crees que estando casado estos comentarios no hacen falta? No mandarme un video … mi foto…”.

Después de que según el creador de éxitos como ‘Se te nota’ le pasara un material que ya no es visible por haber sido en modo temporal, supuestamente ella le hace una propuesta.

“Cuando vengas a Barcelona podemos vernos como amigos si gustas. Sí, yo sé que te mandé eso, pero no está bien por su situación”, está anotado.

“Y luego lo mío no creo que sea tan desagradable como lo que usted me mandó… Fue muy asqueroso. O sea, literalmente usted … en un móvil con mi foto y …”, agrega.

Jordi Martin sostiene que Guaynaa le fue infiel a Lele Pons

En entrevista con el medio, Jordi Martin reafirmó que Guaynaa habría traicionado a Lele Pons con Claudia Bavel recientemente.

“Lo que les puedo decir es que esto es cierto, que no hay ninguna acción de marketing”, sentenció, refiriéndose a que ayer el compositor lanzó el tema ‘Blindado’.

Asimismo, el comunicador aseveró que está seguro de que el idilio “es real” porque, indica, el equipo del cantautor le pidió no revelarlo.