Lele Pons

Guaynaa habría sido infiel a Lele Pons con actriz de cine para adultos: revelan supuestas pruebas

Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, dio a conocer supuestas conversaciones ‘subidas de tono’ entre el cantante y la actriz Claudia Bavel, quien ya habría estado involucrada con otros famosos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Reportan que Guaynaa habría sido infiel a Lele Pons: ella es la mujer con la que la habría engañado

A casi cinco meses de celebrar su primer aniversario de casados, Guaynaa le habría sido infiel a Lele Pons con una actriz de cine para adultos.

Según reportes del paparazzo Jordi Martin, el cantante estaría involucrado con Claudia Bavel, quien ya habría estado involucrada con famosos como Ozuna y Bad Bunny.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el colaborador de El Gordo y La Flaca, en su poder existirían pantallazos de videollamadas y hasta mensajes ‘subidos de tono’ que Guaynaa habría mandado a la actriz.

“No es inteligencia artificial, no está manipulado”, aseguró el paparazzo al show ‘Lo sé todo’ este 31 de julio. “Se ve el número de teléfono de Guaynaa, los screenshots de las videollamadas y esto es una relación que Guaynaa empieza con Claudia Bavel, se pone en contacto con ella vía Instagram, empiezan a hablar, se vino para España a hacer el tour, la ha invitado a irse con él a Sevilla, Cádiz y Barcelona”, agregó.

Más sobre Lele Pons

Lele Pons reaparece con su bebé por primera vez: así la presenta al mundo
0:50

Lele Pons reaparece con su bebé por primera vez: así la presenta al mundo

Univision Famosos
Lele Pons y Guaynaa revelan misterioso nombre de su bebé y las primeras imágenes: esto significa
0:48

Lele Pons y Guaynaa revelan misterioso nombre de su bebé y las primeras imágenes: esto significa

Univision Famosos
¡Lele Pons y Guaynaa ya son papás!: así presentaron a su bebé con su primera foto
1 mins

¡Lele Pons y Guaynaa ya son papás!: así presentaron a su bebé con su primera foto

Univision Famosos
Lele Pons celebra ‘baby shower’: así luce su pancita a días de convertirse en madre
0:59

Lele Pons celebra ‘baby shower’: así luce su pancita a días de convertirse en madre

Univision Famosos
Nace bebé de Lele Pons: ella y Guaynaa se convierten en padres por primera vez
0:52

Nace bebé de Lele Pons: ella y Guaynaa se convierten en padres por primera vez

Univision Famosos
Lele Pons muestra su antes y después en la recta final de su embarazo: así luce ahora
0:41

Lele Pons muestra su antes y después en la recta final de su embarazo: así luce ahora

Univision Famosos
¿Chayanne es el responsable de la caída de Lele Pons?: lo estarían señalando por esta razón
2 mins

¿Chayanne es el responsable de la caída de Lele Pons?: lo estarían señalando por esta razón

Univision Famosos
Guaynaa revela detalles sobre la fiesta donde Lele Pons cayó: estaba en el lugar equivocado
1:14

Guaynaa revela detalles sobre la fiesta donde Lele Pons cayó: estaba en el lugar equivocado

Univision Famosos
Guaynaa admite que Lele Pons resultó "afectada" tras caída doble al revelar género de su bebé
2 mins

Guaynaa admite que Lele Pons resultó "afectada" tras caída doble al revelar género de su bebé

Univision Famosos
Belinda aparece abrazada de Nadia Ferreira: la “mejor amiga” de Ángela Aguilar
1:11

Belinda aparece abrazada de Nadia Ferreira: la “mejor amiga” de Ángela Aguilar

Univision Famosos

Incluso, destacó que en su poder existe un audio donde el cantante puertorriqueño revela cuáles son sus intenciones con la actriz de cine para adultos.

“Hay un audio donde le dice ‘te quiero’, con la voz de ella, le dice que quiere tener una relación con ella… Hay que decirle a Guaynaa que tiene un sentido del humor muy bueno: le dice ‘me encantaría en un futuro tener una granja contigo, tú me cuidas los pollos y yo te cuido la tal”, dijo.

Guaynaa tendría una relación abierta con Lele Pons

Jordi Martin también reporta que Guaynaa se habría “enamorado y encariñado” de Claudia Bavel, a tal punto que, supuestamente, le dijo a la actriz de cine para adultos que su relación con Lele Pons era ‘abierta’.

Por último, el reportero aseguró que el equipo de trabajo de Guaynaa ya había intentado contactarlo para evitar que su presunta infidelidad saliera a la luz, por lo que aprovechó para enviarle un mensaje al cantante.

PUBLICIDAD

“Que esté tranquilo, que sus audios con su voz no van a salir”, expresó en el show de esta tarde. “Si has cometido un error, admites tu error con tu mujer, pero no vayas a negar esto porque no lo puedes negar y no vayas a poner en duda mi profesionalidad porque ahí sí que cometerás un error”, puntualizó.

Así fue la boda de Lele Pons y Guaynaa.
Así fue la boda de Lele Pons y Guaynaa.
Imagen Lele Pons / Instagram

Lele Pons y Guaynaa se casaron el 4 de marzo de 2023, tan solo 7 meses después de comprometerse en un jardín de Miami. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el escándalo de una presunta infidelidad.

Video Lele Pons y Guaynaa comparten parte de su romántica y lujosa luna de miel en Dubái
Relacionados:
Lele PonsGuaynaaPolémicas de famososFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD