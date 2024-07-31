Guaynaa habría sido infiel a Lele Pons con actriz de cine para adultos: revelan supuestas pruebas

Video Reportan que Guaynaa habría sido infiel a Lele Pons: ella es la mujer con la que la habría engañado

A casi cinco meses de celebrar su primer aniversario de casados, Guaynaa le habría sido infiel a Lele Pons con una actriz de cine para adultos.

Según reportes del paparazzo Jordi Martin, el cantante estaría involucrado con Claudia Bavel, quien ya habría estado involucrada con famosos como Ozuna y Bad Bunny.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el colaborador de El Gordo y La Flaca, en su poder existirían pantallazos de videollamadas y hasta mensajes ‘subidos de tono’ que Guaynaa habría mandado a la actriz.

“No es inteligencia artificial, no está manipulado”, aseguró el paparazzo al show ‘Lo sé todo’ este 31 de julio. “Se ve el número de teléfono de Guaynaa, los screenshots de las videollamadas y esto es una relación que Guaynaa empieza con Claudia Bavel, se pone en contacto con ella vía Instagram, empiezan a hablar, se vino para España a hacer el tour, la ha invitado a irse con él a Sevilla, Cádiz y Barcelona”, agregó.

Incluso, destacó que en su poder existe un audio donde el cantante puertorriqueño revela cuáles son sus intenciones con la actriz de cine para adultos.

“Hay un audio donde le dice ‘te quiero’, con la voz de ella, le dice que quiere tener una relación con ella… Hay que decirle a Guaynaa que tiene un sentido del humor muy bueno: le dice ‘me encantaría en un futuro tener una granja contigo, tú me cuidas los pollos y yo te cuido la tal”, dijo.

Guaynaa tendría una relación abierta con Lele Pons

Jordi Martin también reporta que Guaynaa se habría “enamorado y encariñado” de Claudia Bavel, a tal punto que, supuestamente, le dijo a la actriz de cine para adultos que su relación con Lele Pons era ‘abierta’.

Por último, el reportero aseguró que el equipo de trabajo de Guaynaa ya había intentado contactarlo para evitar que su presunta infidelidad saliera a la luz, por lo que aprovechó para enviarle un mensaje al cantante.

PUBLICIDAD

“Que esté tranquilo, que sus audios con su voz no van a salir”, expresó en el show de esta tarde. “Si has cometido un error, admites tu error con tu mujer, pero no vayas a negar esto porque no lo puedes negar y no vayas a poner en duda mi profesionalidad porque ahí sí que cometerás un error”, puntualizó.

Así fue la boda de Lele Pons y Guaynaa. Imagen Lele Pons / Instagram

Lele Pons y Guaynaa se casaron el 4 de marzo de 2023, tan solo 7 meses después de comprometerse en un jardín de Miami. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el escándalo de una presunta infidelidad.