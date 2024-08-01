Guaynaa

Guaynaa rompe el silencio tras rumores de infidelidad a Lele Pons: ella le responde

El cantante, como lo prometió, se pronunció después de ser acusado de presuntamente engañar a su esposa con una actriz de cine para adultos. La ‘influencer’ venezolana no tardó en contestarle.

Por:
Dayana Alvino.
Video Lele Pons lanza contundente mensaje mientras se revela que Guaynaa le habría sido infiel

Guaynaa reapareció en redes sociales después de ser acusado de presuntamente haberle sido infiel a su esposa Lele Pons.

Fue el paparazzo, Jordi Martin, quien aseveró que el cantante supuestamente se involucró con la actriz de cine para adultos, Claudia Bavel.

El colaborador de El Gordo y La Flaca afirmó que tiene en su poder pantallazos de los mensajes y videollamadas que el puertorriqueño le habría mandado a la susodicha.

“No es inteligencia artificial, no está manipulado”, sentenció al participar en el programa ‘Lo sé todo’ el 31 de julio.

El periodista desveló que supuestamente el puertorriqueño se “enamoró” de Bavel a tal punto que le habría dicho que su relación con la ‘influencer’ era “abierta”.

Luego de que Martin realizara sus imputaciones, el intérprete de ‘Se te nota’ escribió en un ‘post’ de Instagram: “Mañana tengo algo que decirles…”.

Guaynaa se pronunció tras ser acusado de serle infiel a Lele Pons.
Guaynaa se pronunció tras ser acusado de serle infiel a Lele Pons.
Imagen Guaynaa/Instagram

Guaynaa lanza mensaje: Lele Pons le responde

Este 1 de agosto, como lo había adelantado, Guaynaa apareció en un video, que subió a la red social, para emitir un mensaje.

“Señorita, acuérdese de traer ese CURP y el acta de nacimiento para poder aprobarle la INE. Marca el 1-800-Poliamoroso”, dijo ante la cámara, vestido como un policía.

En la sección de comentarios, Lele Pons apareció para responder al clip protagonizado por su marido, con quien se casó en marzo de 2023.

“Ah, mi canción favorita se viene”, anotó, etiquetando al compositor mexicano Dani Flow, junto con un emoji de fuego y otro de manos aplaudiendo.

Aunque algunos internautas replicaron a la modelo cuestionándole si es verdad que su pareja la traicionó, ella no les ha contestado hasta el momento.

Lele Pons le respondió a Guaynaa luego de que él lanzara un video.
Lele Pons le respondió a Guaynaa luego de que él lanzara un video.
Imagen Guaynaa/Instagram

¿Guaynaa usa la polémica a su favor?

Debido a lo que Lele Pons aseguró sobre la posible próxima colaboración musical de Guaynaa, usuarios de la plataforma digital empezaron a especular que la controversia sería sólo para promoción de la misma.

Este jueves, de hecho, el creador de contenido estrenó ‘Blindado’, una copla con El Yaki y Tony Aguirre, y lo presumió en sus historias.

Ante lo promovido por el rapero justo ahora, en medio de la polémica, Claudia Bavel, inclusive le apuntó en las interacciones: “De nada por el marketing”.

Claudia Bavel le dejó un mensaje a Gaynaa tras ser acusados de serle infiel a Lele Pons.
Claudia Bavel le dejó un mensaje a Gaynaa tras ser acusados de serle infiel a Lele Pons.
Imagen Guaynaa/Claudia Bavel/Instagram
GuaynaaLele PonsPolémicas de famososInfidelidadPremios Juventud

