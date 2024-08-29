Guaynaa hace anuncio tras borrar fotos de Lele Pons en pleno escándalo de supuesta infidelidad

En pleno escándalo por una supuesta infidelidad a Lele Pons con la actriz de cine para adultos, Claudia Bavel, y a tan solo unas horas de eliminar todas sus fotos al lado de su esposa , Guaynaa hizo un sorpresivo anuncio.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante reveló este 29 de agosto la apertura de su página de contenido para adultos donde sus seguidores podrán conocer otra faceta de él.

“Bienvenidos a mi mundo”, escribió Guaynaa al pie de una provocativa fotografía que redirigía a sus seguidores al sitio de OnlyFans.

¿Cuánto cuesta el OnlyFans de Guaynaa?

De acuerdo con la información de la nueva red social del intérprete de ‘Rebota y Chicharrón’, existen diferentes planes para que sus seguidores puedan suscribirse a su contenido exclusivo, los cuales van desde los 9 dólares al mes y 53 dólares por seis meses, hasta los 95 dólares por un año. Hasta el momento, Guaynaa cuenta con solamente seis fotografías en su página.

El cantante puertorriqueño eliminó todo su contenido de Instagram para anunciar la apertura de su cuenta de OnlyFans. Imagen Guaynaa / Instagram

Lo que se sabe de la supuesta infidelidad de Guaynaa a Lele Pons

La apertura de su página de contenido para adultos se da a menos de un mes de que Jordi Martin reportara la supuesta infidelidad del cantante a Lele Pons con la actriz de cine para adultos, Claudia Bavel.

“A Guaynaa no le queda otra, o sea, no puede negar esto (…) No es inteligencia artificial, no está manipulado”, dijo el paparazzi 31 de julio en el show ‘Lo sé todo’.

De acuerdo con el colaborador de El Gordo y La Flaca, en su poder existirían pantallazos de videollamadas y mensajes ‘subidos de tono’ que el cantante le habría intercambiado con la actriz, a quien también le habría dicho que su relación con Lele Pons era “abierta”.

Hasta el momento, ni Guaynaa ni Lele Pons han hecho comentarios sobre lo dicho por Jordi Martin.