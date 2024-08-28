¿Guaynaa y Lele Pons están separados? Él borra sus fotos con ella tras supuesta infidelidad

A casi un mes de que el paparazzi Jordi Martin diera a conocer la supuesta infidelidad de Guaynaa a Lele Pons con la actriz de cine para adultos, Claudia Bavel, el cantante eliminó todas las fotos que tenía con su esposa.

Este miércoles 28 de agosto, usuarios de redes sociales reportaron que Guaynaa eliminó todas sus publicaciones de Instagram, incluyendo sus fotos con la cantante, dejando únicamente una imagen donde aparece con torso desnudo.

La imagen que permanece en la cuenta de Instagram del cantante fue publicada el pasado 26 de agosto con la leyenda “2 días”, por lo que se especula, podría tratarse de una estrategia promocional, tal como lo ha hecho en el pasado Christian Nodal.

Así luce el Instagram de Guaynaa. Imagen Guaynaa / Instagram



A diferencia del intérprete de ‘Se te nota’, la sobrina de Chayanne todavía conserva todas sus fotografías con él, incluidas las de su boda.

La supuesta infidelidad de Guaynaa: lo que se sabe

Jordi Martin reportó el 31 de julio que Guaynaa habría sido infiel a Lele Pons con la actriz de cine para adultos, Claudia Bavel, quien ya habría estado involucrada con famosos como Ozuna y Bad Bunny.

De acuerdo con el colaborador de El Gordo y La Flaca, en su poder tendría pantallazos de videollamadas y mensajes ‘subidos de tono’ que el cantante le habría enviado a la actriz.

“No es inteligencia artificial, no está manipulado”, resaltó en el show ‘Lo sé todo’.

Jordi Martin aseguró que Guaynaa se habría “enamorado y encariñado” de Claudia Bavel a tal punto que, supuestamente, le dijo a la actriz que su relación con Lele Pons era ‘abierta’.

Ante los rumores de una supuesta infidelidad a su esposa, Guaynaa reaccionó con el mensaje “Mándame el CURP y marca al 1-800-poliamoroso”, dando a entender que se trataría de una estrategia de marketing. Sin embargo, Jordi Martin insistió en que no estaba mintiendo. “Qué bueno que te lo tomes con humor”, dijo.