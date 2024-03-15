Famosos

Protagonista de 'Gotita de amor' muestra la carita de su bebé por primera vez y celebra su cumpleaños

Andrea Lagunes compartió tiernas fotos de su hijo Mariano, a quien le dedicó un emotivo mensaje.

Andrea Lagunes, quien protagonizó ‘Gotita de amor’ en 1998, acabó con el misterio y a dos años de haberse convertido en mamá, por primera vez mostró la carita de su bebé en redes sociales.

La actriz compartió una serie de fotografías de su primogénito en su cuenta oficial de Instagram, donde aprovechó los festejos del cumpleaños número dos de su pequeño para presumirlo ante sus miles de seguidores.

“Que no se te acabe la sonrisa nunca. Sigue volviéndome loca, cada día un poco más. Feliz cumpleaños #2. Te amo al infinito”, fueron las palabras que Andrea Lagunes le dedicó a su hijo.

Los seguidores de la actriz, que saltó a la fama durante su infancia, le dejaron mensajes para el pequeño, destacando que es todo un príncipe.

“Qué hermoso”, “Felicidades príncipe”, “Felicidades hermoso bebé, que Diosito te bendiga siempre”, “Feliz cumpleaños a este bomboncito hermoso”, se lee.

Andrea Lagunes, la famosa 'Gotita de amor', mostró la carita de su bebé
Imagen Instagram Andrea Lagunes

La última vez que la protagonista de ‘Gotita de amor’ apareció con su bebé en redes sociales fue en marzo de 2023, cuando celebró el primer año de su primogénito.

En aquella ocasión, dejó ver la fiesta temática que le organizaron y contó lo feliz que estaba de ser mamá, pero sobre todo lo orgullosa que estaba de su bebé.

“Mi gordo hermoso esta semana cumplió un año. Marianino llegaste a ser el reto más grande de nuestras vidas y ahí vamos poco a poco creciendo juntos los tres. Eres el coso más divino de este mundo. Gracias por elegirnos, por amarnos, por enseñarnos tantas y tantas cosas, por tu paciencia, tu alegría y tus ganas de vivir y no rendirte. Te amo con todo mi ser”, sentenció.

¿Cuándo nació el bebé de Andrea Lagunes, la eterna ‘Gotita de amor’?

La actriz infantil Andrea Lagunes, conocida por su papel en la telenovela ‘Gotita de amor’, dio la bienvenida a su hijo Mariano el 14 de marzo de 2022, aunque dio a conocer la noticia un mes después en redes sociales, donde publicó una tierna fotografía cargando a su bebé.

Aunque ha compartido momentos especiales de su embarazo con sus seguidores, desde que nació su primogénito, tanto ella como su pareja Luciano Sánchez optaron por no mostrar el rostro de su hijo en público.

El nombre de Mariano se mantuvo en secreto hasta su nacimiento, y la actriz ha sido discreta con su faceta de mamá.

