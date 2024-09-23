Famosas Embarazadas

Actriz de Vecinos anuncia embarazo: muestra las primeras fotos de su bebé

Gina Holguín y el narrador de TUDN, Andrés Vaca, dieron a conocer que se encuentran en espera de su segundo hijo. Los famosos debutaron como papás en agosto de 2022 con el nacimiento de Ian, su primogénito.

Video Actriz de Vecinos ocultó su embarazo hasta que se convirtió en madre: así llevó el misterio

Gina Holguín y Andrés Vaca se convertirán en papás por segunda ocasión a dos años de recibir a su primer hijo.

La noche del 22 de septiembre, la actriz de Vecinos reveló su embarazo a través de una publicación de Instagram, en la que mostró las primeras fotos de su bebé.

“Ian es hermano mayor. Crece la familia”, escribió la también presentadora al pie de un par de fotografías en las que su primogénito aparece sosteniendo las imágenes de un ultrasonido.

En medio de esta publicación, el narrador de TUDN le dedicó un amoroso mensaje a su esposa por la gran familia que están formando juntos.

“Te amo con todas mis fuerzas. Ir formando esta familia es lo mejor que me ha dado la vida”, aseguró.

La actriz de Vecinos deseaba ser mamá por segunda ocasión

Gina Holguín debutó en la maternidad en agosto de 2022 con el nacimiento de Ian, su primer hijo, fruto de su matrimonio con el narrador de fútbol, Andrés Vaca.

Un año después de darle la bienvenida a su primer hijo, la intérprete de ‘Cris’ en Vecinos (serie que puedes ver en ViX) reveló a la revista TVyNovelas su deseo de darle un hermanito a Ian.

Gina Holguín interpreta a 'Cris' en Vecinos.
Gina Holguín interpreta a 'Cris' en Vecinos.
Imagen Televisa


“En enero arranca la nueva temporada de Vecinos, y aunque sí me gustaría darle un hermanito a Ian, no sé si la vida me lo permita, yo espero que sí, ahorita sí quiero, pero la vida ya dirá, por ahora, pura práctica”, aseguró en agosto de 2023.

