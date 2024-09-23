Actriz de Vecinos anuncia embarazo: muestra las primeras fotos de su bebé

Video Actriz de Vecinos ocultó su embarazo hasta que se convirtió en madre: así llevó el misterio

Gina Holguín y Andrés Vaca se convertirán en papás por segunda ocasión a dos años de recibir a su primer hijo.

La noche del 22 de septiembre, la actriz de Vecinos reveló su embarazo a través de una publicación de Instagram, en la que mostró las primeras fotos de su bebé.

PUBLICIDAD

“Ian es hermano mayor. Crece la familia”, escribió la también presentadora al pie de un par de fotografías en las que su primogénito aparece sosteniendo las imágenes de un ultrasonido.

Así anunció Gina Holguín su segundo embarazo. Imagen Gina Holguín / Instagram



En medio de esta publicación, el narrador de TUDN le dedicó un amoroso mensaje a su esposa por la gran familia que están formando juntos.

“Te amo con todas mis fuerzas. Ir formando esta familia es lo mejor que me ha dado la vida”, aseguró.

La actriz de Vecinos deseaba ser mamá por segunda ocasión

Gina Holguín debutó en la maternidad en agosto de 2022 con el nacimiento de Ian, su primer hijo, fruto de su matrimonio con el narrador de fútbol, Andrés Vaca.

Un año después de darle la bienvenida a su primer hijo, la intérprete de ‘Cris’ en Vecinos (serie que puedes ver en ViX) reveló a la revista TVyNovelas su deseo de darle un hermanito a Ian.

Gina Holguín interpreta a 'Cris' en Vecinos. Imagen Televisa