Geraldine Bazán

Geraldine Bazán revela que hay otro regalo de XV años para su hija y hace revelación de su yerno

La exesposa de Gabriel Soto se refirió al noviazgo de Elissa Marie, quien está por cumplir 15 años.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Así celebró la hija de Geraldine Bazán sus XV años: no tuvo la tradicional fiesta

Geraldine Bazán y Gabriel Soto celebrarán el próximo 17 de febrero los XV años de su hija Elissa Marie, quien desde hace unos días ya comenzó con los festejos.

La primogénita de la expareja tuvo su primer viaje de cumpleaños a Puerto Vallarta, destino al que fue acompañada por su mamá, su hermana Alexa Miranda y dos de sus mejores amigas; sin embargo, tendrá otro regalo.

PUBLICIDAD

En entrevista con Hoy este 9 de febrero, Geraldine Bazán confesó que tiene planeado otro viaje para la adolescente.

“Ya fuimos, me llevé a un par de amiguitas, la pasaron muy bien. Ahora voy de trabajo, regreso y nos vamos a otro viaje de cumpleaños”, confesó.

Más sobre Geraldine Bazán

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva
1 mins

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva

Univision Famosos
Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares
1 mins

Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares

Univision Famosos
Geraldine Bazán confiesa estar distanciada de su mamá y dice la razón: le "lloró" y "rogó"
1 mins

Geraldine Bazán confiesa estar distanciada de su mamá y dice la razón: le "lloró" y "rogó"

Univision Famosos
Gabriel Soto rompe el silencio ante polémica con Geraldine Bazán: suplica esto
0:58

Gabriel Soto rompe el silencio ante polémica con Geraldine Bazán: suplica esto

Univision Famosos
Gabriel Soto da la cara por Geraldine Bazán tras ser señalada como tercera entre él y Martha Julia
3 mins

Gabriel Soto da la cara por Geraldine Bazán tras ser señalada como tercera entre él y Martha Julia

Univision Famosos
Geraldine Bazán responde a quienes dicen que fue la tercera entre Gabriel Soto y Martha Julia
2 mins

Geraldine Bazán responde a quienes dicen que fue la tercera entre Gabriel Soto y Martha Julia

Univision Famosos
¿Gabriel Soto le fue infiel a Martha Julia con Geraldine Bazán? Nueva información alimenta rumores
1:33

¿Gabriel Soto le fue infiel a Martha Julia con Geraldine Bazán? Nueva información alimenta rumores

Univision Famosos
¿Geraldine Bazán fue la tercera en su relación con Gabriel Soto? Martha Julia reacciona así
2 mins

¿Geraldine Bazán fue la tercera en su relación con Gabriel Soto? Martha Julia reacciona así

Univision Famosos
Geraldine Bazán llevaría años “sin hablarse” con su mamá: “Tampoco tiene relación con sus nietas”
2 mins

Geraldine Bazán llevaría años “sin hablarse” con su mamá: “Tampoco tiene relación con sus nietas”

Univision Famosos
Presentadora dice si fue la tercera entre Irina y Gabriel Soto: "Quien la hace riendo..."
2 mins

Presentadora dice si fue la tercera entre Irina y Gabriel Soto: "Quien la hace riendo..."

Univision Famosos

Geraldine Bazán opina sobre el novio de su hija

A la par que destapó que siguen los festejos de los XV años de su hija, la actriz de ‘Corona de Lágrimas 2’ se refirió al novio de su primogénita.

Destacó que le da mucha ilusión que Elissa Marie disfrute de su primer amor, del cual le contó desde el primer momento.

“Es parte de la vida, yo recuerdo cuando tuve mi primer novio, esa ilusión y me encanta que Elissa lo comparta conmigo, no es nada más que me dijo ‘ya tengo novio’, no fue desde un inicio, cuando el niño le gustaba, la conquistaba, la llamaba”, comentó.

Geraldine Bazán afirmó que ya conoce a su yerno y que está feliz porque es un “niño muy lindo”.

“Me comparte muchísimo, lo conozco, es un niño muy lindo, tiene una familia muy bonita y ella está feliz. Me encanta poder acompañarla, que me tenga la confianza, que me cuente y espero que sea así para toda la vida”, precisó.

A pesar de ser “gran amiga” de su hija, la exesposa de Gabriel Soto aseguró que la maternidad también tiene sus complicaciones, señalando que “no todo es miel sobre hojuelas”.

Pese a los obstáculos que puede enfrentar, la actriz, quien ha sido relacionada sentimentalmente con Giovanni Medina, destacó que disfruta mucho el ser mamá de Elissa Marie y Alexa Miranda.

Disfrutando la maternidad en todos los aspectos, porque no todo es miel sobre hojuelas, porque hay desvelos, dudas, felicidades, emociones. Creo que la maternidad es un viaje espectacular, pero también pesado”, expresó en el programa matutino.

Relacionados:
Geraldine BazánGabriel SotoFamososCelebridadesHijos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD