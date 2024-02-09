Geraldine Bazán revela que hay otro regalo de XV años para su hija y hace revelación de su yerno

Video Así celebró la hija de Geraldine Bazán sus XV años: no tuvo la tradicional fiesta

Geraldine Bazán y Gabriel Soto celebrarán el próximo 17 de febrero los XV años de su hija Elissa Marie, quien desde hace unos días ya comenzó con los festejos.

La primogénita de la expareja tuvo su primer viaje de cumpleaños a Puerto Vallarta, destino al que fue acompañada por su mamá, su hermana Alexa Miranda y dos de sus mejores amigas; sin embargo, tendrá otro regalo.

En entrevista con Hoy este 9 de febrero, Geraldine Bazán confesó que tiene planeado otro viaje para la adolescente.

“Ya fuimos, me llevé a un par de amiguitas, la pasaron muy bien. Ahora voy de trabajo, regreso y nos vamos a otro viaje de cumpleaños”, confesó.

Geraldine Bazán opina sobre el novio de su hija

A la par que destapó que siguen los festejos de los XV años de su hija, la actriz de ‘Corona de Lágrimas 2’ se refirió al novio de su primogénita.

Destacó que le da mucha ilusión que Elissa Marie disfrute de su primer amor, del cual le contó desde el primer momento.

“Es parte de la vida, yo recuerdo cuando tuve mi primer novio, esa ilusión y me encanta que Elissa lo comparta conmigo, no es nada más que me dijo ‘ya tengo novio’, no fue desde un inicio, cuando el niño le gustaba, la conquistaba, la llamaba”, comentó.

Geraldine Bazán afirmó que ya conoce a su yerno y que está feliz porque es un “niño muy lindo”.

“Me comparte muchísimo, lo conozco, es un niño muy lindo, tiene una familia muy bonita y ella está feliz. Me encanta poder acompañarla, que me tenga la confianza, que me cuente y espero que sea así para toda la vida”, precisó.

A pesar de ser “gran amiga” de su hija, la exesposa de Gabriel Soto aseguró que la maternidad también tiene sus complicaciones, señalando que “no todo es miel sobre hojuelas”.

Pese a los obstáculos que puede enfrentar, la actriz, quien ha sido relacionada sentimentalmente con Giovanni Medina, destacó que disfruta mucho el ser mamá de Elissa Marie y Alexa Miranda.