Giovanni Medina envió un "regalito" a la mamá de Geraldine Bazán, ¿sí hay noviazgo?

Video ¿Juntos de viaje? Así llegaron Geraldine Bazán y Giovanni Medina al aeropuerto de México

La mamá de Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz, hizo una revelación acerca de Giovanni Medina luego de que trascendiera nuevamente que él y la actriz habrían terminado su supuesto romance.

El pasado 6 de febrero, Álex Rodríguez, colaborador de ¡Siéntese Quien Pueda!, aseveró durante la emisión del show que el ex de Ninel Conde y la también modelo pusieron fin a su presunta relación desde noviembre.

PUBLICIDAD

“Me dicen que Medina está concentrado actualmente en apoyar a una mujer que podría convertirse en la próxima presidenta de México, y que en eso está centrado y no precisamente en el amor”, explicó.

Si bien el mismo día Bazán fue cuestionada por la prensa sobre si con Giovanni “no hay nada”, ella evitó responder recordando: “No hablo de mi vida, ya lo saben”.

Mamá de Geraldine Bazán habla de Giovanni Medina

Pese a los rumores en torno a la supuesta separación de Geraldine Bazán y Giovanni Medina, Rosalba Ortiz recientemente compartió que él le hizo un obsequio.

“En Navidad, me mandó un regalito con mi hijo: un chocolatito con una tacita, muy coquetito”, dijo en declaraciones presentadas por el canal de YouTube ‘Tony Stars TV’ este 19 de febrero.

La progenitora de la estrella de telenovelas como Amar Sin Ley, que puedes ver aquí en ViX, dejó claro: “Aunque yo no lo conozco, se lo agradezco desde aquí”.

Sin embargo, la señora tiene claro que el empresario, u otro prospecto de la artista, no se ganará su aprobación con un presente.

“‘Gracias por tu regalito, estuvo muy rico, me hice un chocolatito…, pero no es necesario porque yo con ningún regalito (caigo)’”, dijo como mensaje para Medina.

“Yo nunca le aceptaba nada a Gabriel (Soto), ni siquiera una comida ni mucho menos, porque precisamente (así) tengo la libertad de decir (si) me gusta o no (como yerno)”, sentenció.

Ortiz desveló que le “da mucho gusto” que sus nietas, Elissa Marie y Alexa Miranda, sean cercanas al hijo de Medina, Emmanuel, a quien procreó con Ninel Conde, y que vayan “en la misma escuela”.

PUBLICIDAD

Finalmente, ella interrogó a los reporteros por qué “siempre preguntan” al respecto si ya les ha “dicho que no”, que entre Geraldine y Giovanni solamente hay “una amistad, nada más”.

El presunto romance de Geraldine Bazán con Giovanni Medina

Los rumores de que Geraldine Bazán y Giovanni Medina mantenían un idilio iniciaron en septiembre de 2023, cuando los captaron, en compañía de sus retoños, en Disneyland, Florida.

“Nos conocemos hace tiempo. Nuestros niños se llevan muy bien y la verdad es que a mí no me ha sorprendido porque siempre lo he sabido, de verdad es un gran papá”, precisó ella en octubre del mismo año en Despierta América.