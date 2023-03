Georgina Rodríguez en polémica por publicación "para que luego digan que las ricas no trabajan"

“La vida que me merezco, solo me falta terminar mi carrera universitaria, y encontrarme un futbolista guapo, sexy, y millonario ja ja ja”, “¿Las ricas? ¡Uy, perdón señora!” y “¿Habrá pensado si sería rica en este momento de su vida si Cristiano no habría aparecido en su vida?”, son solo algunos de los mensajes que destacan.