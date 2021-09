Georgina Rodríguez ya quiere casarse con Cristiano Ronaldo y lamenta que "no dependa de ella"

Con su respuesta, parece que la argentina sigue firme a sus deseos de casarse y da a entender que Ronaldo es el responsable de que aún no tengan fecha para sellar su compromiso. "Como a toda mujer enamorada me encantaría en algún momento una boda con mi pareja. Pero ahora tenemos muchas cosas en mente y entre manos, y ahora no es prioritario", reveló Georgina Rodríguez en entrevista para la revista ¡Hola! en 2018.