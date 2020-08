Génesis Rodríguez se confiesa con 'El Puma', un día después de la advertencia de sus hermanas Liliana y Lilibeth

Los nombres de Liliana y Lilibeth Rodríguez Morillo no sonaron en el 'Live' que este miércoles en la noche realizó su papá, José Luis Rodríguez, 'El Puma', aunque horas antes ellas hicieron varias denuncias públicas en su contra. Con quien el cantante y actor venezolano de 77 años sí platicó durante más de una hora fue con Génesis, su hija menor, quien se encuentra haciendo castings en Hollywood.

Decidido a no prestarle importancia a los "comentarios no tan bonitos", 'El Puma' informó que durante esta charla en Instagram los limitaría. Y es que el martes, sus hijas mayores, publicaron un video en el que le pidieron que dejara de difamarlas y de usarlas para promover sus proyectos. También le pidieron que dejara de mencionar a Dios, por "no lo conoce". Entonces, la audiencia estaba reaccionando a la polémica que el artista prefiere mantener en el olvido.

El intérprete de 'Culpable soy yo' le recordó a su benjamina que tiene que ignorar las críticas. Así no sabe quién habla mal o le hace daño y simplemente da amor. Esa acción, a su vez, generaría un cambio en la otra persona. Génesis le espetó que es muy fácil decirlo, pero en la realidad, "es difícil. Sí, yo soy actriz, soy una persona pública y no debo leer opinión, pero, caray, me llegan a mi teléfono [...] las opiniones de los demás y duele, duele. No soy un robot".

La actriz se preparó "una michelada" para enfrentar la entrevista que le haría su papá. Entre un sorbo y otro, contó que en toda su carrera, cree haber participado en más de 1,000 audiciones. Actualmente tiene 33 años y comenzó a trabajar desde los 16. Identifica como su gran herramienta el hecho de que es bilingüe. "Gracias a Dios que me hiciste eso (obligarla a aprender español) porque me diste una carrera. Gracias a Dios tú empezaste mi carrera. Creo que todos los padres deberían hacer lo mismo con sus hijos en EEUU porque es importante tener los dos idiomas".



Por la pandemia del covid-19, lleva "unos cuantos meses" sin trabajar, un tiempo que le ha venido bien pues le ha permitido preparar su mudanza mientras participa de varios castings.

"No pierdo la esperanza de verte en una serie, miniserie, de unas 10 temporadas más o menos, con Netflix, con HBO", expresó 'El Puma' a lo que su hija con la modelo Carolina Pérez le respondió en broma que le echara la mano con ese asunto.

En otros temas, el cantante aprovechó para aclarar las dudas sobre su cabello: es blanco. "Las cejas, las tengo negras porque me pinto las cejas. No me gusta ver la línea blanca ahí, que parezca un viejo chocho", confesó.

"Desde que tengo conocimiento, siempre tiene las cejas pintadas", añadió Génesis.



Antes de concluir, padre e hija hablaron sobre política. Para la menor de las Rodríguez, "hay demasiada corrupción en este gobierno de Trump. Y si ustedes creen realmente que él va a hacer algo por Venezuela, no aguanten la respiración por favor. No aguanten la respiración porque se ahogan".