Galilea Montijo

Galilea Montijo recuerda el "dolor terrible" que pasó cuando la relacionaron con falso video íntimo

En el programa Netas Divinas, las conductoras hablaron con la activista Olimpia Coral sobre la ciberviolencia.

Univision picture
Por:Univision

Galilea Montijo recordó en el programa Netas Divinas las repercusiones personales y laborales que enfrentó en 2007 luego de que fue relacionada con un falso video íntimo.

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre el supuesto video?

En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, el programa conducido por Paola Rojas, Daniela Magún, Natalia Téllez y Galilea Montijo tuvo como invitada a la activista mexicana Olimpia Coral Melo, quien impulsó la creación de la ley contra la ciberviolencia, la Ley Olimpia.

En la transmisión del pasado 6 de marzo, Galilea Montijo habló sobre la difícil situación por la que atravesó hace más de 15 años cuando se le achacó la aparición en una grabación de índole sexual.

"Empezó a circular un video de 'Galilea y su video porno' y fue de verdad un dolor terrible”, dijo.

La también actriz, de 50 años, destacó que la grabación era confusa porque “abrías el video y era 'sí me parezco'”.

Recordó que, como consecuencia de la polémica, “se cayeron varios trabajos, varias cosas, en ese momento”, aunque más tarde se comprobó que no era ella la de la grabación.

"Mis tatuajes en aquel momento fueron los que me salvaron y si hubiera sido yo hubiera dicho 'sí, pero no tiene derecho a estarlo exhibiendo'", dijo.

Daniela Magun se solidarizó y condenó la situación laboral que pasó la conductora del programa Hoy, pero aún más con el lado personal. La cantante cuestionó a su compañera sobre cómo logró superar un momento así.

"Si algo me mantiene aquí es el cariño de la gente que me conoce y que me quiere y no voy a permitir que alguien que no me conoce hable mal de mí, eso a mí no me define", respondió Montijo.

La presentadora destacó que las críticas que constantemente se hacen presentes a través de Internet y las redes sociales se vuelven más complicadas de enfrentar cuando ya hay hijos de por medio que pueden acceder a esta información.

