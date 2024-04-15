Galilea Montijo

Novio de Galilea Montijo celebra cumpleaños de su hijo y la presentadora reacciona

Isaac Moreno, novio de Galilea Montijo, celebró el cumpleaños número 9 de su hijo con una cariñosa publicación en Instagram. La presentadora de Hoy se unió al festejo con este mensaje.

Por:
Valeria Contreras N..
Video Galilea Montijo y su novio derrochan amor en sus excéntricas vacaciones en Indonesia

Galilea Montijo dejó un mensaje a su novio, Isaac Moreno, en la publicación de redes sociales que él dedicó a su hijo para celebrar su cumpleaños.

El modelo escribió un cariñoso mensaje para felicitar al pequeño.

Galilea Montijo Montijo aplaude mensaje de su novio

Isaac Moreno festejó los 9 años de su hijo posteando varias fotografías y videos. Él completó su publicación con un cariñoso mensaje para el pequeño, quien radica en España junto a su mamá.

“Hoy cumples 9 añitos campeón y jamás olvidaré aquella tarde de sábado cuando abriste los ojos por primera vez. Te quiero hasta el infinito y más allá y aún me pregunto quién le dio la vida a quién… TE AMO”, escribió el pasado 11 de abril.

“Tu Papá siempre a tu lado”, escribió él en su publicación.

Galilea Montijo reaccionó al posteo de su novio con emojis en forma de pastel y caritas con ojos de corazón. "Belleza, amor más grande", escribió la presentadora.

Galilea Montijo y su romance con Isaac Moreno

Galilea Montijo confirmó su separación de Fernando Reina a principios de 2023. La también actriz estuvo casada con el padre de su hijo durante 11 años y concluyó su relación en los mejores términos, según afirmó ella en su comunicado.

Cuatro meses después Montijo fue captada con Isaac Moreno por primera vez en actitud romántica. Ella aclaró en ese momento que no era su novio, pero que sí "se estaban conociendo".

Fue hasta agosto cuando empezaron a revelar en redes sociales su noviazgo, pues ya se decían "te amo" en sus posteos.

Para octubre de 2023, Galilea Montijo detalló para el show ‘Siéntese quien pueda’ que incluso había hablado con su hijo sobre su nueva pareja.

“Todo muy bien, todos contentos. Estamos bien, siempre lo he dicho, tarde o temprano iba a rehacer mi vida, y eso es lo que estoy haciendo, mientras que mis niños estén felices, es lo único que me importa”, declaró.

Galilea Montijo se ha dejado ver muy enamorada de Isaac Moreno. Ella ha presumido sus vacaciones junto al modelo en varias ocasiones.

