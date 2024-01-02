Galilea Montijo

Galilea Montijo exhibe al ‘ladrón’ que intentó ‘robarla’ en plenas vacaciones por Indonesia

La conductora le dio la bienvenida al 2024 en Bali junto a su novio. La actriz abandonó Japón dos días antes de que se presentara el devastador terremoto.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Galilea Montijo contó cómo reaccionaron sus hijos al enterarse de su nuevo romance

Galilea Montijo se encuentra vacacionando desde hace unos días en Indonesia, país en el que le dio la bienvenida al 2024 junto a su novio, Isaac Moreno.

En Instagram, la conductora del programa ‘Hoy’ ha ido documentando detalles de su estancia en Bali, isla de Indonesia donde 'sufrío' un intento de ‘robo’ por parte de un mono.

PUBLICIDAD

“El Cellllllll NOOOOOOOO TE LO LLEVESSSSSSSS!! Jajajajjajajajajaja No puedo con esta foto”, escribió la presentadora al pie de la imagen donde exhibe al 'ladrón', al mismo tiempo en que posa con el modelo español.

Más sobre Galilea Montijo

Galilea Montijo revela por qué su hijo no vive con ella: ¿lo abandonó?
0:51

Galilea Montijo revela por qué su hijo no vive con ella: ¿lo abandonó?

Univision Famosos
Galilea Montijo defiende a su novio tras salvarla de una caída que pudo terminar en tragedia
1:09

Galilea Montijo defiende a su novio tras salvarla de una caída que pudo terminar en tragedia

Univision Famosos
Galilea Montijo sufre fuerte caída en pleno carnaval: así reaccionan ella y su novio modelo
1:01

Galilea Montijo sufre fuerte caída en pleno carnaval: así reaccionan ella y su novio modelo

Univision Famosos
¿Galilea Montijo es la nueva Kim Kardashian?: se somete a radical cambio y la comparan con ella
2 mins

¿Galilea Montijo es la nueva Kim Kardashian?: se somete a radical cambio y la comparan con ella

Univision Famosos
Va en serio: Galilea Montijo busca ser mamá a sus 51 años y ya investigó cómo
0:51

Va en serio: Galilea Montijo busca ser mamá a sus 51 años y ya investigó cómo

Univision Famosos
Big Brother VIP cambió la vida de varios famosos, ¿quiénes ganaron en las cinco ediciones?
3:08

Big Brother VIP cambió la vida de varios famosos, ¿quiénes ganaron en las cinco ediciones?

Univision Famosos
Galilea Montijo celebra su cumpleaños: así la sorprendió Isaac Moreno, su novio
2 mins

Galilea Montijo celebra su cumpleaños: así la sorprendió Isaac Moreno, su novio

Univision Famosos
Novio de Galilea Montijo ‘coquetea’ con la ‘gemela’ de la presentadora: ella reacciona
1 mins

Novio de Galilea Montijo ‘coquetea’ con la ‘gemela’ de la presentadora: ella reacciona

Univision Famosos
Hijo de Galilea Montijo reaparece en Hoy y luce enorme: fotos
2 mins

Hijo de Galilea Montijo reaparece en Hoy y luce enorme: fotos

Univision Famosos
Galilea Montijo exhibe a ex que fue más vanidoso que ella: ¿de quién se trata?
0:54

Galilea Montijo exhibe a ex que fue más vanidoso que ella: ¿de quién se trata?

Univision Famosos

Sin embargo, la publicación de Galilea Montijo solo se trata de una broma, ya que en uno de los atractivos de los parques de Bali son las maquetas de monos artificiales, las cuales fueron colocadas especialmente para que los turistas se tomen divertidas selfies.

Galilea Montijo exhibe que un mono ‘le robó' su celular en Indonesia.
Galilea Montijo exhibe que un mono ‘le robó' su celular en Indonesia.
Imagen Galilea Montijo / Instagram

Galilea Montijo revela cómo se encuentra tras el terremoto en Japón

El pasado lunes 1 de enero, un terremoto de 7.6 grados Richter golpeó la prefectura de Ishikawa, en el litoral occidental del centro de Japón, país en el que se encontraba vacacionando Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno.

Galilea Montijo ya estaba en Bali cuando ocurrió el terremoto en Japón.
Galilea Montijo ya estaba en Bali cuando ocurrió el terremoto en Japón.
Imagen Galilea Montijo / Instagram


Aunque todo parecía indicar que la conductora había abandonado el país asiático antes del fin de año, la mañana de este martes 2 de enero, Galilea Montijo se pronunció al respecto.

“Buenos días desde el otro lado del mundo. Muchas gracias por preguntar y preocuparse… Gracias a Dios salí de Japón 2 días antes del terremoto…”, compartió en sus historias y posteriormente, lamentó lo ocurrido en Japón tras el terremoto de 7.6 grados que dejó víctimas mortales.

“Muy triste al ver las imágenes de ese país tan bello en todos los sentidos”, finalizó.

Video Él es el guapo modelo con el que relacionan a Galilea Montijo: es 12 años menor
Relacionados:
Galilea MontijoIsaac MorenoFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Tráiler: Camino a Arcadia
Radical
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD