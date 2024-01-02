Galilea Montijo exhibe al ‘ladrón’ que intentó ‘robarla’ en plenas vacaciones por Indonesia

Video Galilea Montijo contó cómo reaccionaron sus hijos al enterarse de su nuevo romance

Galilea Montijo se encuentra vacacionando desde hace unos días en Indonesia, país en el que le dio la bienvenida al 2024 junto a su novio, Isaac Moreno.

En Instagram, la conductora del programa ‘Hoy’ ha ido documentando detalles de su estancia en Bali, isla de Indonesia donde 'sufrío' un intento de ‘robo’ por parte de un mono.

PUBLICIDAD

“El Cellllllll NOOOOOOOO TE LO LLEVESSSSSSSS!! Jajajajjajajajajaja No puedo con esta foto”, escribió la presentadora al pie de la imagen donde exhibe al 'ladrón', al mismo tiempo en que posa con el modelo español.

Sin embargo, la publicación de Galilea Montijo solo se trata de una broma, ya que en uno de los atractivos de los parques de Bali son las maquetas de monos artificiales, las cuales fueron colocadas especialmente para que los turistas se tomen divertidas selfies.

Galilea Montijo exhibe que un mono ‘le robó' su celular en Indonesia. Imagen Galilea Montijo / Instagram

Galilea Montijo revela cómo se encuentra tras el terremoto en Japón

El pasado lunes 1 de enero, un terremoto de 7.6 grados Richter golpeó la prefectura de Ishikawa, en el litoral occidental del centro de Japón, país en el que se encontraba vacacionando Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno.

Galilea Montijo ya estaba en Bali cuando ocurrió el terremoto en Japón. Imagen Galilea Montijo / Instagram



Aunque todo parecía indicar que la conductora había abandonado el país asiático antes del fin de año, la mañana de este martes 2 de enero, Galilea Montijo se pronunció al respecto.

“Buenos días desde el otro lado del mundo. Muchas gracias por preguntar y preocuparse… Gracias a Dios salí de Japón 2 días antes del terremoto…”, compartió en sus historias y posteriormente, lamentó lo ocurrido en Japón tras el terremoto de 7.6 grados que dejó víctimas mortales.

“Muy triste al ver las imágenes de ese país tan bello en todos los sentidos”, finalizó.