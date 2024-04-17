Conductor de Hoy responde a rumores de que Galilea Montijo mantiene a su novio

Video Él es el guapo modelo con el que relacionan a Galilea Montijo: es 12 años menor

Galilea Montijo está envuelta en un nuevo escándalo y es que en los últimos días se rumoró que terminó con su novio Isaac Moreno a raíz de unos mensajes que publicó en Facebook, donde señala que “es libre”.

Tras las especulaciones, su compañero del programa Hoy, Raúl Araiza, fue cuestionado y señaló que la conductora no ha regresado a la soltería, como se especuló en redes sociales.

“¿Que Galilea ya había terminado con su novio? ¿Que su novio tenía ciertas preferencias?”, fue la pregunta que reporteros, como Berenice Ortiz, le hicieron al actor este 15 de abril.

Raúl Araiza aseguró que Galilea Montijo está "feliz" y se desvivió en halagos para el español.

“No, la verdad no. De entrada no, porque nosotros siempre platicamos entre nosotros, está muy feliz, como hace mucho no la veía y él es encantador también, es un tipazo y trabaja en lo suyo”.

Tras acabar con los rumores de una posible separación, el presentador confesó que el día que eso suceda, está seguro que la tapatía será la primera en darlo a conocer.

“Ella es muy derecha, el día que se acabe, se acaba, pero acuérdate que todo es suposición y cada vez es más, por eso hay que hablarlo uno, para decirles a ustedes ‘sí o no o la neta bye’, ella está bien, la veo feliz”, sentenció.

¿Galilea Montijo le paga todo a su novio?

Otra de las especulaciones que surgieron alrededor de la relación de Galilea Montijo y su novio es que ella “mantiene” a Isaac Moreno.

Pese a que el español tiene una carrera como modelo y estudió ingeniería industrial, usuarios de redes señalan que Montijo le paga todo, a lo que Raúl Araiza indicó que no es verdad.

“ Él tiene su trabajo y así lo conoció, luego a las famosas las echan esos milagritos, pero no el hombre también trabaja… No (es un mantenido), Gali tampoco anda dando caridad”, mencionó.

El conductor reiteró que existe una gran química entre Galilea Montijo e Isaac Moreno, hecho que “le da mucho gusto”, pues está feliz de “verla sonreír tanto y vivir su vida”.

El conductor de Hoy siguió hablando de la pareja sentimental de su compañera y desestimó los cuestionamientos sobre la orientación sexual de Moreno.

“Hoy por hoy estamos abiertos para todo, ya es completamente cavernícola espantarte en este tipo de cosas, lo que yo sé es que está muy feliz y como nunca, él también es un tipazo”, indicó.