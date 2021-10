¿Por qué Galilea Montijo se ausentó de ‘Hoy’? Dio una explicación y es muy comprensible

Galilea Montijo ha estado en el ojo del huracán en la última semana. ¿La razón? Se ausentó por completo del programa matutino que conduce, además de que dejó de hacer publicaciones en sus redes sociales, donde suele ser muy activa.

Esto generó mucha preocupación por parte de sus seguidores, quienes se preguntaban por qué no había aparecido en ‘ Hoy’ o si incluso dejaría el show.

Las sospechas crecieron aún más porque el 11 de octubre (el día en que la tapatía ya no aparecía en pantalla) se integró Tania Rincón como conductora, por lo que muchos se cuestionaron si ella sería su reemplazo en ‘Hoy’.

Finalmente, el 13 de octubre Andrea Legarreta abordó el tema y explicó ante las cámaras qué era lo que estaba pasando.

“Que nos preguntan mucho de la Gali. A la Gali le faltaban unos días todavía de sus vacaciones y se tomó esos días”, aseguró su compañera de programa.

Por su parte, Tania Rincón aprovechó las palabras de Legarreta para desmentir los rumores de que se quedaría con el lugar de Galilea Montijo.

El 14 de octubre todo se aclaró, pues Gali ya estaba de vuelta en 'Hoy' y contó por qué se ausentó.

“Por las secuelas del covid, el doctor me dice: ‘Necesito que te vayas unos días de descanso, que respires’(...) Entonces agarré mi chiquillo y que me voy con mi madre, porque sí me hacía mucha falta mi mamá y yo a ella”.

Galilea Montijo también reiteró que Tania Rincón no tomará su lugar en ‘Hoy’ y agradeció a sus compañeros y fans por preocuparse por ella.

Cargando Video... Galilea Montijo da positivo a covid-19 por segunda ocasión: "Ya no creo en la inmunidad"

Galilea Montijo se contagió de covid: así afectó su vida

Recordemos que la tapatía ha pasado momentos difíciles a causa del coronavirus. Por un lado, se contagió de esta nueva enfermedad en dos ocasiones: primero en noviembre del 2020 y después en febrero del 2021.

Esto le dejó secuelas y complicaciones en su salud. En septiembre de este año, reveló que tuvo un derrame en el corazón, pericarditis e hipertensión.

Mira también:

Cargando galería

Por si lo anterior fuera poco, Galilea Montijo también perdió a su papá a causa del coronavirus. En agosto del 2021, la presentadora dio a conocer la noticia con un emotivo mensaje.

Cargando Video... Galilea Montijo rompe en llanto al anunciar la muerte de su padre con un conmovedor mensaje

Con todo lo que ha vivido la conductora, su ausencia de ‘Hoy’ para tomarse un descanso es más que merecido, ¿no lo crees?