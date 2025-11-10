Famosos

Famosa presentadora es hospitalizada tras ser atacada por un perro: “Mi pierna está destrozada”

Gaby Ramírez tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras ser mordida por un perro de raza bulldog francés al bajar de su carro durante su estancia en Los Ángeles.

Por:Elizabeth González
Gaby Ramírez fue hospitalizada de emergencia tras ser atacada por un perro la tarde de este lunes 10 de noviembre durante su estancia en Los Ángeles.

La presentadora documentó en sus historias de Instagram los momentos de angustia que vivió, así como las imágenes de la mordida. Un perro, de raza bulldog francés, la atacó cuando ella descendía de su vehículo, según contó.

“Aquí estoy… ya me llevan al hospital… No sé que va a pasar… Ahí está el perro que me mordió… Ya llegó la policía… Por favor, ayúdenme, tengo un pedazo así (de grande) de que me mordió el perro”, señaló.

“Pido oraciones, por favor, para que el perro esté bien… de todos modos, me van a inyectar contra la rabia y todo lo que haya que hacer. Por favor, pido oraciones para que todo salga superbién (…) Vengo en la ambulancia”, agregó.

La presentadora tuvo que ser hospitalizada tras ser mordida por un perro.
Tras su ingreso al hospital, la actriz reveló que tuvo que pasar, al menos, “tres horas” con la herida expuesta para que los médicos pudieran suturarla, ya que de lo contrario se le podría infectar. Mientras esperaba, Gaby Ramírez reveló detalles del incidente.

“Fue tan rápido… el perro es un bulldog francés. Al momento que yo me bajé del carro, sentí como cuando alguien te hace grrr (gruñe) de broma con las manos. Sentí como caliente… No sientes el dolor… mi pierna está destrozada… nunca sentí dolor”, declaró.

La intérprete reveló en sus historias que, debido a que “desde hace 50 años no hay trasto de casos de rabia” en Los Ángeles, los médicos únicamente le aplicaron la vacuna del tétanos.

Asimismo, informó que, a pesar de la magnitud y profundidad de la herida, la mordida del perro no afectó “ninguna arteria ni vena” ni mucho menos afectó su hueso.

“Me están tomando la presión del pie para que sea igual a la del brazo o todo el cuerpo” declaró finalmente luego de informar que su herida finalmente había sido suturada.

