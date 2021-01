Gabriel Soto responde a críticas por el "pequeño" tamaño del anillo que le dio a Irina Baeva

"Primero, que el tamaño no tiene absolutamente nada que ver, aquí lo que importa es el tamaño del amor . Segundo, la gente que dice que un anillo más grande y demás, la verdad es que pienso que es pura superficialidad y materialismo . La tercera es que yo creí que un anillo de esa índole, entre más discreto y más sencillo en ese sentido es mucho más elegante ", dijo a la publicación.

"No se lo esperaba porque yo le estaba diciendo desde hace tiempo que le tenía una sorpresa, pero como fue en el día de su cumpleaños, ella pensaba que era más por ahí, nunca pensó que le fuera a dar un anillo . Estuvo muy padre porque fue inesperado y la sorpresa fue mayor", relató a Hola! USA.

La pareja no tiene prisa por casarse, pues están conscientes de que el coronavirus impide sus planes y ambos desean "hacer una cosa bonita" y que la familia de Irina esté presente: " Todavía no tenemos nada planeado, no tenemos fecha. Tenemos que dejar que las cosas caminen de acuerdo a la pandemia que nos tiene a todos detenidos. La idea es que la familia de Irina viaje de Rusia […] La gente más cercana". Además, las estrellas de telenovela deberán organizar sus agendas laborales para coincidir en fechas.