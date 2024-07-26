¿Gabriel Soto llamó llorando a Irina Baeva tras separación?: aseguran se “arrepintió”

Video Irina Baeva habla de las acusaciones de maltrato a las hijas de Gabriel Soto

La ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva sigue dando de qué hablar. El periodista Lucho Borrego reportó en ¡Siéntese Quien Pueda! que el actor habría entrado en shock luego de emitir el comunicado donde anunció su separación de la rusa.

Según “fuentes certeras” del presentador, Gabriel Soto se habría arrepentido de la manera en que anunció su separación de Irina Baeva, por lo que, incluso, la llamó supuestamente llorando.

PUBLICIDAD

“Les quiero contar algo que me enteré en las últimas horas… Me cuentan mis fuentes muy certeras (…) que Gabriel Soto, una vez que emite el comunicado de prensa, él en ese momento como que tuvo un shock y se arrepintió”, reveló en el show del viernes 26 de julio.

“Me dicen que sí se arrepintió de haberlo mandado y que, incluso, la llamó llorando por esa situación que vivió”, agregó sin dar más detalles.

Lucho Borrego se refirió también a los supuestos malos tratos de la actriz con las hijas de Gabriel Soto, haciendo énfasis en que, según sus fuentes, ellas siempre se llevaron bien.

“En cuanto a la supuesta violencia o malos tratos de Irina con las niñas de Geraldine, me dicen, también, que el tiempo en el que Geraldine estuvo en un proyecto donde no estaba con ellas, las niñas vivieron esos meses con Gabriel y con Irina y que se llevaban estupendamente bien”.

Por último, el presentador de Univision reportó que, luego de su polémica ruptura, ni Gabriel Soto ni Irina Baeva podrían hablar más del tema.

“Yo sé que les llamaron la atención a los dos, que ninguno de los dos, tanto Irina Baeva como Gabriel Soto, pueden hablar más del asunto”, sentenció.

Su polémica separación

Gabriel Soto confirmó su separación de Irina Baeva la noche del 16 de julio. A través de un comunicado en Instagram, el actor reveló que la ruptura se daba desde el respeto y luego de varios meses de reflexión.

Casi una semana después, Irina Baeva se pronunció sobre el tema en HOLA! Américas, allí aseguró que el anuncio de su separación la “tomó por sorpresa”.

PUBLICIDAD

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí", explicó. “Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, dijo.