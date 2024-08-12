Gabriel Soto

¿Gabriel Soto le dará pensión a Irina Baeva tras su separación? Así respondió el actor

El actor acabó con dudas sobre una supuesta demanda por parte de la actriz en la que le exigiría el pago de una pensión tras haber vivido juntos cinco años.

Elizabeth González.
A punto de que se cumpla un mes de su polémica ruptura, Gabriel Soto respondió tajante si le dará pensión a Irina Baeva tras su separación.

El actor acabó con dudas sobre una supuesta demanda por parte de la actriz en la que ésta la exigiría un apoyo económico tras haber vivido juntos cinco años.

No, no, no… ese punto no se ha tocado”, señaló tajante a ‘Ventaneando’ este 12 de agosto.

Gabriel Soto aclaró que el pago de una supuesta pensión es un tema que ninguno de los dos ha tocado.

Asimismo, el intérprete de 49 años hizo énfasis en que ambos se encuentran en “un proceso sentimental” y no económico.

“Estamos en un proceso que no queremos hablar de esos temas… Estamos en un proceso sentimental más que nada”, puntualizó.

¿Gabriel Soto ya no quiere hablar más de Irina Baeva?

A finales de julio, el periodista Alex Rodríguez reportó en ¡Siéntese Quien Pueda! que Gabriel Soto había tenido un notorio cambio de actitud al referirse a su expareja luego de los dimes y diretes que enfrentaron ante la prensa.

Aunque este cambio desató sospechas de una supuesta reconciliación entre ellos, el presentador informó que Gabriel Soto modificó “su manera de referirse” a su exprometida por sugerencia de su equipo de trabajo.

“Ellos no han vuelto”, aclaró en el show de Unvision. “Parece ser que tuvieron una reunión con él y le han hecho entender que no está quedando nada bien y es por eso que está cambiando un poco su forma de referirse a una mujer, como en el caso de Irina, en los medios de comunicación… Pero la situación sigue siendo la misma… sigue sin dirigirse la palabra con Irina Baeva, al menos de momento”, precisó.


