¿Gabriel Soto e Irina Baeva regresaron? Reportan supuesta reconciliación tras polémica ruptura

Video Irina Baeva está en terapia tras separación de Gabriel Soto: se sintió “muy afectada” y “pequeña”

Gabriel Soto e Irina Baeva se habrían reconciliado a casi tres meses de su polémica ruptura.

El presentador Javier Ceriano reportó en el show de YouTube ‘Chisme No Like’ que los actores se estarían “reencontrando”. Incluso, señaló que existirían imágenes que probarían la supuesta reconciliación.

“Van a cenar esta noche… Ya hay imágenes porque los siguieron y los agarraron”, reportó el 4 de octubre.

“Gabriel Soto vuelve con Irina Baeva y se están reencontrando. Lo que nadie se imaginó”, agregó el presentador sin dar más detalles.

Hasta el momento , ni Gabriel Soto ni Irina Baeva han confirmado o desmentido dicha información.

La ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva

En medio de rumores de separación, Gabriel Soto confirmó su ruptura con Irina Baeva el 16 de julio por medio de un comunicado.

Aunque el escrito estaba firmado por ambos artistas, Irina Baeva declaró a la revista ¡HOLA! Américas que el documento fue publicado sin su consentimiento. Asimismo, negó que la ruptura fuera a causa de una presunta infidelidad.

Tras la polémica ruptura, ambos actores se mantuvieron al margen de la situación. Sin embargo, el 5 de septiembre, Gabriel Soto compartió que se encontraba en “un duelo muy complicado” y que por ahora estaba totalmente concentrado en sus hijas, mientras que la originaria de Rusia declaró el 3 de septiembre encontrarse en terapia.