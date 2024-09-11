Gabriel Soto

Gabriel Soto aparece muy bien acompañado y hablando del amor a meses de romper con Irina Baeva

El actor se dejó ver disfrutando de su etapa como soltero y de un paseo en bote al lado del “amor más puro” que existe en la vida.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Irina Baeva está en terapia tras separación de Gabriel Soto: se sintió “muy afectada” y “pequeña”

A punto de que se cumplan dos meses de su polémica ruptura con Irina Baeva, Gabriel Soto se dejó ver muy bien acompañado.

A través de sus historias de Instagram, el actor reapareció hablando del “amor más puro” e incondicional que existe en la vida mientras disfrutaba de un paseo en bote entre los brazos de su hija más pequeña, Alexa Miranda.

PUBLICIDAD

“El amor más puro y sincero que existe”, escribió el galán de telenovelas como descripción de la fotografía que colocó este 10 de septiembre.

Gabriel Soto disfruta de la compañía de su hija menor.
Gabriel Soto disfruta de la compañía de su hija menor.
Imagen Gabriel Soto / Instagram

Más sobre Gabriel Soto

Gabriel Soto dice que "la vida lo sorprenda" en el amor, en medio de rumores de romance con cantante
2 mins

Gabriel Soto dice que "la vida lo sorprenda" en el amor, en medio de rumores de romance con cantante

Univision Famosos
Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva
1 mins

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva

Univision Famosos
¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’
0:56

¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’

Univision Famosos
Julián Gil dispuesto a pedir perdón a Gabriel Soto por declaraciones sobre Marjorie y Geraldine
3 mins

Julián Gil dispuesto a pedir perdón a Gabriel Soto por declaraciones sobre Marjorie y Geraldine

Univision Famosos
Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares
1 mins

Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares

Univision Famosos
Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”
0:52

Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”

Univision Famosos
Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura
2 mins

Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura

Univision Famosos
Gabriel Soto rompe el silencio ante polémica con Geraldine Bazán: suplica esto
0:58

Gabriel Soto rompe el silencio ante polémica con Geraldine Bazán: suplica esto

Univision Famosos
Gabriel Soto da la cara por Geraldine Bazán tras ser señalada como tercera entre él y Martha Julia
3 mins

Gabriel Soto da la cara por Geraldine Bazán tras ser señalada como tercera entre él y Martha Julia

Univision Famosos
Geraldine Bazán responde a quienes dicen que fue la tercera entre Gabriel Soto y Martha Julia
2 mins

Geraldine Bazán responde a quienes dicen que fue la tercera entre Gabriel Soto y Martha Julia

Univision Famosos


Tras hacer pública su ruptura con Irina Baeva, el pasado 17 de julio, Gabriel Soto ha tratado de refugiarse en su familia, sobre todo con sus hijas, con quienes se ha dejado ver constantemente en sus redes sociales.

"He aprovechado para estar con mis hijas y para recuperarme", mencionó al programa Hoy el 5 de septiembre.

Mientras que sobre los rumores de un supuesto romance con Cecilia Galliano, declaró: "Estoy pasando un duelo muy complicado".

Gabriel Soto admite que ha sido difícil enfrentar los señalamientos en su contra

El 10 de septiembre, Gabriel Soto se pronunció sobre lo difícil que ha sido enfrentar los señalamientos en su contra desde su separación de Geraldine Bazán, mamá de sus dos hijas.

“Los comentarios que a veces la gente hace en redes sociales, que eso es un riesgo, el tema de las redes sociales es un arma de doble filo, únicamente los involucrados saben realmente qué es lo que pasó, y entonces la gente emite juicios y la gente emite comentarios, la gente especula sin saber, y eso es muy delicado”, declaró a ‘Venga la Alegría’.

“Finalmente, a veces nos sentimos solos, a veces lloramos, a veces no es fácil llevar la carrera pública en ese sentido, porque muchas veces se enfocan demasiado en tu vida personal y no en tu vida laboral, y eso te llega y te afecta”, concluyó.

Video La hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto ya tiene novio a sus 14 años: así lo reveló
Relacionados:
Gabriel SotoHijos de famososFamosos