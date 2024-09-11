Gabriel Soto aparece muy bien acompañado y hablando del amor a meses de romper con Irina Baeva

Video Irina Baeva está en terapia tras separación de Gabriel Soto: se sintió “muy afectada” y “pequeña”

A punto de que se cumplan dos meses de su polémica ruptura con Irina Baeva, Gabriel Soto se dejó ver muy bien acompañado.

A través de sus historias de Instagram, el actor reapareció hablando del “amor más puro” e incondicional que existe en la vida mientras disfrutaba de un paseo en bote entre los brazos de su hija más pequeña, Alexa Miranda.

“El amor más puro y sincero que existe”, escribió el galán de telenovelas como descripción de la fotografía que colocó este 10 de septiembre.

Tras hacer pública su ruptura con Irina Baeva, el pasado 17 de julio, Gabriel Soto ha tratado de refugiarse en su familia, sobre todo con sus hijas, con quienes se ha dejado ver constantemente en sus redes sociales.

"He aprovechado para estar con mis hijas y para recuperarme", mencionó al programa Hoy el 5 de septiembre.

Mientras que sobre los rumores de un supuesto romance con Cecilia Galliano, declaró: "Estoy pasando un duelo muy complicado".

Gabriel Soto admite que ha sido difícil enfrentar los señalamientos en su contra

El 10 de septiembre, Gabriel Soto se pronunció sobre lo difícil que ha sido enfrentar los señalamientos en su contra desde su separación de Geraldine Bazán, mamá de sus dos hijas.

“Los comentarios que a veces la gente hace en redes sociales, que eso es un riesgo, el tema de las redes sociales es un arma de doble filo, únicamente los involucrados saben realmente qué es lo que pasó, y entonces la gente emite juicios y la gente emite comentarios, la gente especula sin saber, y eso es muy delicado”, declaró a ‘Venga la Alegría’.

“Finalmente, a veces nos sentimos solos, a veces lloramos, a veces no es fácil llevar la carrera pública en ese sentido, porque muchas veces se enfocan demasiado en tu vida personal y no en tu vida laboral, y eso te llega y te afecta”, concluyó.