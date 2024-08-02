Irina Baeva

¿Gabriel Soto e Irina Baeva volvieron? La razón por la que él habría “cambiado su actitud” con ella

El actor habría desatado sospechas de reconciliación con la actriz tras modificar la manera en referirse hacia ella luego de su polémica ruptura.

La ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva sigue dando de qué hablar. A punto de que se cumpla un mes del anuncio de su separación, la expareja habría levantado sospechas de uan reconciliación luego de que el actor supuestamente “cambiara su actitud” al hablar de ella.

El periodista Alex Rodríguez reportó en ¡Siéntese Quien Pueda! que el actor tuvo un cambio de actitud luego de que su equipo de trabajo le sugiriera modificar “su forma de referirse” hacia su ex, con quien hasta hace unos meses tenía planes de convertirse nuevamente en papá.

“Ellos no han vuelto”, aclaró el presentador este 31 de julio en el show de Univision. “Les cuento lo que está pasando. Hace tan solo unos días tuve la oportunidad de hablar con el equipo de Gabriel Soto. Me sorprendió un poco la actitud del actor que cuando le ponen un micrófono enfrente, en lugar de apoyar y arropar un poco la situación actual de Irina, que es terrible, siempre le tira un poco”, señaló.

“Parece ser que tuvieron una reunión con él y le han hecho entender que no está quedando nada bien y es por eso que está cambiando un poco su forma de referirse a una mujer, como en el caso de Irina, en los medios de comunicación”, enfatizó.

Sin embargo, Alex Rodríguez resaltó que la situación entre Gabriel Soto e Irina Baeva no ha cambiado, pues ambos se encuentran separados y sin posibilidad de una reconciliación.

“Pero la situación sigue siendo la misma… sigue sin dirigirse la palabra con Irina Baeva, al menos de momento”, sentenció.

¿Gabriel Soto tendría que pagarle pensión a Irina Baeva tras ruptura?

En medio de su polémica ruptura, se viralizó en redes sociales una entrevista de la comunicadora Martha Debayle con la abogada Ana María Kudisch en la que se expuso si después de una ruptura de una relación en concubinato se podría exigir una pensión, tal como sería el caso de la protagonista de ‘Aventurera’ y el actor, quienes no se casaron legalmente.

“Las parejas que viven en concubinato o en matrimonio, es decir, que hacen una vida en común y que cada uno de ellos no está casado con otra persona, tienen derecho a la manutención”, explicó Kudisch en julio de 2023.

“Si viví dos años con una persona, vives en la misma casa, mismo depa, te llega la correspondencia, tu tarjeta de crédito llega ahí, etc., ya es tu concubino (...) entonces tú tienes derecho a que te mantengan como has vivido los últimos dos años de vida en común con esa persona (…) Entonces tanto los concubinos como los casados tienen derecho a recibir una pensión alimenticia que es el pago de tu vida diaria”, puntualizó.

