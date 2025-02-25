Gabriel Soto

¿Gabriel Soto no quiere saber nada de Irina Baeva? Esto dijo cuando le preguntaron si eran amigos

El actor fue tajante al evitar hablar de su expareja Irina Baeva y reveló si a pesar de su ruptura mantienen una amistad.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Gabriel Soto confiesa los "meses de angustia por posible leucemia" que vivió tras ser hospitalizado

Gabriel Soto fue tajante cuando lo cuestionaron sobre Irina Baeva: dejó claro que ya no hablará de ella.

La mañana de este 25 de febrero Soto atendió a los medios de comunicación para presentar su nueva telenovela 'Monteverde', la cual protagonizará junto a África Zavala. Ahí fue abordado sobre los proyectos que tenía con su expareja rusa.

"¿Los proyectos que tenías de box con Irina ya terminaron?", preguntó uno de los reporteros. Gabriel fue contundente al responder sobre la actriz: " De terceras personas ya no voy a hablar, ya todo está cerrado, no el capítulo, ya el libro está cerrado", señaló.

Soto dejó entrever que terminaron los lazos laborales y de afecto que había entre ellos, quedó claro que ni siquiera podrían ser amigos.

"¿Entonces no habrá una amistad tampoco?", cuestionó otro miembro de la prensa. "Nada, no, no, no", respondió cortante y evasivo.

Gabriel Soto comparte sus nuevas prioridades

En marzo de 2024, al actor le diagnosticaron hipertensión y tras practicarse unos análisis se descubrió que podía tener leucemia, debido a que tenía un nivel de plaquetas mucho más alto de lo normal, contó a la revista ¡Hola!

Tras una serie de estudios que incluyó una punción en la médula ósea, se descartó la enfermedad. Sin embargo, este episodio fue un duro golpe, por lo que experimentó miedo, inseguridad y depresión.

Reconoció que tomó decisiones equivocadas debido a estas emociones, incluyendo el fin de su relación con Irina Baeva.

Soto confesó que su familia fue su soporte en esta complicada etapa de su vida y en el reciente encuentro con la prensa compartió los objetivos que tiene.

"Ahorita estoy muy bien, concentrado en mí, en mi trabajo, en salir adelante, en este amor propio que muchas veces uno pierde en el camino", sentenció.

Por su parte, desde hace unos meses a Irina Baeva se le ha relacionado sentimentalmente con Giovanni Medina, incluso se especuló que se habían casado.


Relacionados:
Gabriel SotoIrina BaevaParejas de famososGiovanni MedinaCelebridadesFamososPremio Lo Nuestro

