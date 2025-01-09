Gabriel Soto no teme ser relegado a sus casi 50: se considera “de los actores importantes de México”

Video ¿Gabriel Soto “deprimido” por supuesto romance de Irina con ex de Ninel? Amigo del actor habla

Gabriel Soto no teme ser relegado de las telenovelas ni de los papeles estelares a sus casi 50 años.

El actor, quien en abril próximo celebrará su cumpleaños, se considera “de los actores importantes de México”, por lo que llegar a esta etapa de vida, más que miedo, le da “alegría y orgullo”.

“Creo que me he consolidado como uno de los actores importantes de México, y eso me da muchísima más alegría y orgullo, que ser un actor que está empezando y que está siendo reconocido”, expresó a ‘Ventaneando’ este 9 de enero.

El actor, que comenzó su carrera hace más de dos décadas en la telenovela ‘Mi querida Isabel’, aludió una de las frases de Pepe Aguilar, asegurando que su “resistencia” y el “cariño del público” son los que lo han llevado a alcanzar sus metas.

“Creo que la trayectoria, como dijo y dice Pepe Aguilar, que lo quiero mucho, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, entonces después de estar aquí 25 años, creo que habla, pues del esfuerzo que he puesto en mi trabajo, de la suerte de tener proyectos que han gustado y, sobre todo, pues del cariño del público, que finalmente sin ellos no estaríamos aquí”, añadió.

“Claro, obviamente uno va envejeciendo y hay que aceptarlo tal cual es, obviamente ya tengo mis patitas de gallo, ya tengo mis canas, pero creo que de cuerpo me siento increíblemente bien”, insistió.

Por último, Gabriel Soto dijo sentirse bendecido por estar a punto de celebrar su cumpleaños 50 y por continuar vigente en la televisión mexicana.

“Ya voy a cumplir 50 años, de repente veo a los papás de las amigas de mis hijas, y digo: ‘híjole, la verdad es que soy bendecido’, porque afortunadamente me he mantenido muy bien”.