Francisca pide que “levanten oraciones” por ella ante complicada situación que atraviesa

Video Francisca muestra por primera vez la carita de ‘Baby Franco’ con tierno video: conoce a su segundo hijo

Francisca es desde el pasado mes de febrero la orgullosa mamá de dos pequeños: Gennaro y Franco Raffaele, fruto de su amor con su esposo Francesco Zampogna.

“Han sido unos días de mucho trabajo”, reconoció a sólo un mes de haber dado a luz a su segundo hijo en entrevista para ¡Hola! Américas.

“La verdad que tener a un niño y a un bebé en casa es un poquito complicado”, igualmente aceptó la presentadora de Despierta América.

Faltando únicamente unos días para que regrese a trabajar, la dominicana se sinceró sobre una complicación que ha estado atravesando e inclusive solicitó que recen por ella.

¿Qué le sucede a Francisca? Ella hace petición

La exreina de belleza recurrió a sus Historias de Instagram, este 17 de abril, para compartir un mensaje en el que contó lo que le sucede.

“‘Ok’, no he pegado el ojo y no precisamente por los niños”, escribió Francisca al inicio de su misiva. “Ambos están felizmente dormidos”, indicó acerca de Gennaro y Franco.

“Pero yo no logro conciliar el sueño… ¡ni un poquito! ¡Ni un ching…! ¡No es broma!”, sentenció la también actriz, de 34 años.

Debido a ese problema, ella hizo una emotiva petición a todos aquellos que la lean: “Levanten oraciones por mí”.

“Mañana, con este panorama, será un día muy interesante para mí (emojis de carita llorando)”, admitió Francisca para finalizar el texto.

Francisca revela que no logra "conciliar el sueño".



En la ya mencionada charla con ¡Hola! Américas, ella detalló que toda su familia estaba adecuando sus horarios para poder cuidar a los retoños.

“La dinámica de la noche es que (mi madre) y yo bañamos a Franco, (ella) se queda con él tipo hasta la una de la madrugada”, contó.

“Yo me acuesto con Gennaro para que se duerma con mamá y con papá, que es lo que él venía haciendo todo el tiempo, para no romperle su rutina”, agregó.

Además de atender a sus nenes, Francisca igualmente está al pendiente de los trabajos que se realizan en el que será su nuevo hogar, algo que le “hace mucha ilusión”.

“Sí. Me voy a mudar a la casa que siempre he soñado, querido, que está diseñada por mí, o sea, obviamente con un equipo de gente profesional que sabe lo que está haciendo”, explicó.

¿Francisca buscará tener más hijos?

En medio de todo lo que está atravesando actualmente, Francisca tiene claro, igual que Francesco, que sí desean completar su ‘clan’ con una mujercita.

“Los dos queremos otro bebé y esperamos que si así pasa, que sea una niña”, expuso. “Cada vez que digo que sé que es una niña, sale otro varoncito (risas)”.