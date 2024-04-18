Francisca Lachapel

Francisca pide que “levanten oraciones” por ella ante complicada situación que atraviesa

La presentadora compartió la situación que vive actualmente, a dos meses de haber dado a luz a su pequeño Franco Raffaele. Ahora, ella y su esposo crían a dos niños, por lo que han tenido que adaptarse.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Francisca muestra por primera vez la carita de ‘Baby Franco’ con tierno video: conoce a su segundo hijo

Francisca es desde el pasado mes de febrero la orgullosa mamá de dos pequeños: Gennaro y Franco Raffaele, fruto de su amor con su esposo Francesco Zampogna.

“Han sido unos días de mucho trabajo”, reconoció a sólo un mes de haber dado a luz a su segundo hijo en entrevista para ¡Hola! Américas.

PUBLICIDAD

“La verdad que tener a un niño y a un bebé en casa es un poquito complicado”, igualmente aceptó la presentadora de Despierta América.

Faltando únicamente unos días para que regrese a trabajar, la dominicana se sinceró sobre una complicación que ha estado atravesando e inclusive solicitó que recen por ella.

¿Qué le sucede a Francisca? Ella hace petición

La exreina de belleza recurrió a sus Historias de Instagram, este 17 de abril, para compartir un mensaje en el que contó lo que le sucede.

Más sobre Francisca Lachapel

Francisca se pone “nerviosa” con los cuidados de Raffaella y confiesa que se siente “rarísima”
0:54

Francisca se pone “nerviosa” con los cuidados de Raffaella y confiesa que se siente “rarísima”

Univision Famosos
"¡Qué difícil!" Francisca muestra la odisea por la que atraviesa con su hija recién nacida
0:58

"¡Qué difícil!" Francisca muestra la odisea por la que atraviesa con su hija recién nacida

Univision Famosos
Hijos de Francisca conocen a su hermanita: así fue el emotivo encuentro de la bebé con Franco y Gennaro
0:54

Hijos de Francisca conocen a su hermanita: así fue el emotivo encuentro de la bebé con Franco y Gennaro

Univision Famosos
¡Raffaella ya está en casa! Francisca comparte tierno momento junto a ella
2 mins

¡Raffaella ya está en casa! Francisca comparte tierno momento junto a ella

Univision Famosos
Francisca sacó a Raffaella de su propio vientre: los detalles del parto y las fotos de su hija
1:05

Francisca sacó a Raffaella de su propio vientre: los detalles del parto y las fotos de su hija

Univision Famosos
Hija de Francisca es presentada con las más tiernas fotos, ¡así luce la bebé!
2 mins

Hija de Francisca es presentada con las más tiernas fotos, ¡así luce la bebé!

Univision Famosos
¡Francisca ya es mamá!: nace su tercer bebé Raffaella y así se dio a conocer al mundo
1 mins

¡Francisca ya es mamá!: nace su tercer bebé Raffaella y así se dio a conocer al mundo

Univision Famosos
¿Hija de Francisca ya nació? La presentadora de Despierta América reaparece en el hospital con mensaje
2 mins

¿Hija de Francisca ya nació? La presentadora de Despierta América reaparece en el hospital con mensaje

Univision Famosos
Francisca muestra la ropita con la que posará su hija Raffaella en su primera foto
0:58

Francisca muestra la ropita con la que posará su hija Raffaella en su primera foto

Univision Famosos
Francisca en el hospital: ¿a punto de dar a luz a su hija Raffaella?
1 mins

Francisca en el hospital: ¿a punto de dar a luz a su hija Raffaella?

Univision Famosos

“‘Ok’, no he pegado el ojo y no precisamente por los niños”, escribió Francisca al inicio de su misiva. “Ambos están felizmente dormidos”, indicó acerca de Gennaro y Franco.

“Pero yo no logro conciliar el sueño… ¡ni un poquito! ¡Ni un ching…! ¡No es broma!”, sentenció la también actriz, de 34 años.

Debido a ese problema, ella hizo una emotiva petición a todos aquellos que la lean: “Levanten oraciones por mí”.

“Mañana, con este panorama, será un día muy interesante para mí (emojis de carita llorando)”, admitió Francisca para finalizar el texto.

Francisca revela que no logra "conciliar el sueño".
Francisca revela que no logra "conciliar el sueño".
Imagen Francisca Lachapel/Instagram


En la ya mencionada charla con ¡Hola! Américas, ella detalló que toda su familia estaba adecuando sus horarios para poder cuidar a los retoños.

“La dinámica de la noche es que (mi madre) y yo bañamos a Franco, (ella) se queda con él tipo hasta la una de la madrugada”, contó.

“Yo me acuesto con Gennaro para que se duerma con mamá y con papá, que es lo que él venía haciendo todo el tiempo, para no romperle su rutina”, agregó.

Además de atender a sus nenes, Francisca igualmente está al pendiente de los trabajos que se realizan en el que será su nuevo hogar, algo que le “hace mucha ilusión”.

PUBLICIDAD

“Sí. Me voy a mudar a la casa que siempre he soñado, querido, que está diseñada por mí, o sea, obviamente con un equipo de gente profesional que sabe lo que está haciendo”, explicó.

¿Francisca buscará tener más hijos?

En medio de todo lo que está atravesando actualmente, Francisca tiene claro, igual que Francesco, que sí desean completar su ‘clan’ con una mujercita.

“Los dos queremos otro bebé y esperamos que si así pasa, que sea una niña”, expuso. “Cada vez que digo que sé que es una niña, sale otro varoncito (risas)”.

La comunicadora puntualizó que sucedería en caso de que no resulte el género que anhelan: “Si es otro varoncito, lo voy a adorar”.

Relacionados:
Francisca LachapelHijos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD