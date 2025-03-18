Francisca Lachapel

Francisca reacciona a preocupación de sus fans por usar tacones en el embarazo

Francisca respondió a quienes le recomendaron no bailar con tacones y hacer ese tipo de movimientos porque le "hace mal" al bebé.

Por:Ashbya Meré
Video Francisca revela la reacción de su esposo cuando supo que tendrán una niña: "Medio caótico"

Francisca se dejó ver bailando en Facebook con el 'outfit' que usó en el programa Despierta América el 17 de marzo.

"Yo traté de que me quedara 'cool', dudo que lo haya conseguido, pero la intención es lo que cuenta. A movernos este lunes. ¡Los quiero! Raffaella está mareada con tanto movimiento", escribió la presentadora dominicana.

La publicación se llenó de todo tipo de comentarios, pero algunos mostraban preocupación porque la exreina de belleza bailaba con zapatos altos, pues consideran podría tener algún accidente.

"Cuidado con esos tacones", "Todo tiene su tiempo, esos tacones no son recomendables en el embarazo", "Deja ese meneo Francisca, le hace daño al niño. No hagas así por el niño", son algunos de los comentarios que se leen en el post.

Francisca se dejó ver bailando en Facebook.
Francisca se dejó ver bailando en Facebook.
Imagen Francisca/Facebook

Francisca responde a preocupación de sus seguidores

Más tarde, la presentadora de Despierta América respondió a quienes le recomendaron no usar tacones y explicó que todo está bajo control.

"Los tacones están bien altos, pero yo quiero que ustedes sepan que yo me pongo esos tacones para trabajar, pero yo cuando termino de trabajar ando con estos zapatos bajitos para estar bien cuidadita", dijo al mostrar sus tenis Converse.

Francisca confesó que está aprovechando para divertirse mientras pueda, pues su barriga todavía está "chiquita" y le permite hacer muchas cosas.

"Así que tranquilos que una sabe hasta dónde aguanta. Además, miren, tengo la panza todavía como chiquita, manejable, no me siento tan pesada pues tengo que aprovechar ahora porque después ya me pongo grande, uno se desproporciona y ya no tengo energía ni ganas de hacer nada", compartió antes de agradecer nuevamente por los mensajes de preocupación.

"Gracias por tanto amor y preocupación. La bebé y yo estamos perfectamente bien… y sí, ¡ aún tengo permiso para hacer estos pasitos prohibidos!", escribió al lado del video.

Francisca muestra que no usa zapatos con tacón todo el tiempo.
Francisca muestra que no usa zapatos con tacón todo el tiempo.
Imagen Francisca/Instagram
Francisca Lachapel

