Famosos reaccionan al segundo embarazo de Francisca: "¡La familia crece!"

Alan Tacher, quien está de vacaciones con su esposa en el Caribe, se enlazó con el programa para felicitar a su amiga: "Condenada, ¿por qué no dices?, eso que dije del embarazo no sabía. No sabíamos nada, va a ser una niña hermosa, te mandamos un abrazo enorme", dijo junto a su esposa Cristy.