¿Florinda Meza acusa a hijos de 'Chespirito' de haberlo "traicionado"?: "Sólo quieren dinero"

La actriz publicó un mensaje en el que afirmó que su esposo ya no está aquí para defenderse, aparentemente, de lo que se dice de él en la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la cual está aprobada por sus hijos.

Estando aún en el centro de la controversia, Florinda Meza lanzó un mensaje aparentemente en defensa propia y de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’.

La polémica en torno a su vida y la del fallecido productor surgió tras el estreno de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, en la que, entre otras cosas, se aborda su relación extramarital.

En el programa también se presentan los alegados problemas que la pareja tuvo con María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’, Carlos Villagrán ‘Kiko’, Ramón Valdés y otros integrantes del elenco de ‘El Chavo del 8’.

El show cuenta con la aprobación de los hijos de Roberto e inclusive dos de ellos, Paulina y Roberto Gómez Fernández, participaron directamente: ella como escritora y él como productor.

¿Florinda Meza acusa a hijos de ‘Chespirito’ de haberlo “traicionado”?

Este 16 de julio, Florinda Meza recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una misiva en la que habla de ella y de Roberto Gómez Bolaños.

“Más de 50 años de regalar alegría y diversión. Un equipo que duró 25 años grabando y un programa que conservó durante años el éxito de audiencia”, escribió.

Ella acompañó su texto con una fotografía antaña en la que ambos aparecen junto a Édgar Vivar, Raúl Padilla, Rubén Aguirre y Angelines Fernández.

“Roberto era un gran líder y en el ‘set’ no había reclamos y discusiones baratas. Trabajábamos duro y también nos divertíamos”, aseveró.

La intérprete indicó que “los buenos” que siempre han seguido a ‘Chespirito’ “saben que es verdad” lo que ella expresó.

“Lo demás es un melodrama de ficción que lamentablemente busca el escándalo para vender”, sentenció, presumiblemente refiriéndose a ‘Chespirito: Sin querer queriendo’.

“Esto no se trata de mí, se trata de ustedes y del legado de un gran hombre que ya no está aquí para defenderse”, agregó.

Para finalizar, ella apuntó unas contundentes palabras que serían para las personas que están detrás de la serie.

“Nada de lo que digan quienes sí traicionaron a Roberto o quienes sólo quieren dinero, va a cambiar el tesoro que millones llevan en el corazón”, anotó.

Florinda Meza publicó este mensaje en Instagram.
Imagen Florinda Meza/Instagram

Hijo de ‘Chespirito’ habla de su padre y Florinda Meza

Previamente, Roberto Gómez Fernández abordó el contenido polémico acerca de la historia romántica de su padre con Florinda Meza que aparece en la serie.

“Habrá que esperarse a los ocho episodios porque ahí se darán cuenta de nuestra postura en ese sentido, de qué es lo que queríamos contar, hay cosas que se revelan importantes”, enunció.

“Por supuesto, detrás de ese genio que creó todo esto que trasciende pues hay una persona común y corriente, es un terrícola con virtudes y defectos y entonces debemos enseñar también esos defectos para enseñar a ese ser humano normal”, comentó.

