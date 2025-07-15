Florinda Meza

Florinda Meza estaría por sufrir revés en México tras revelaciones en serie de ‘Chespirito’

Los habitantes de Juchipila, Zacatecas, lugar del que es originaria Florinda Meza, convocaron a una protesta en su contra luego de que en la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños se expusiera la infidelidad a su primera esposa.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Resurge video de Florinda Meza junto a exesposa de ‘Chespirito’ y se desata polémica

Florinda Meza estaría por sufrir revés en México tras el estreno de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ y las críticas que se han desatado en su contra desde entonces.

A través de Facebook, supuestos habitantes de Juchipila, Zacatecas, municipio del que es originaria la actriz, convocaron a una protesta para que sea derribada la estatua que fue colocada en su honor en 2019.

“Ya estuvo suavicremas de que estén quemando a nuestro pueblo, vamos a quitar la escultura de la vergüenza”, se lee en la descripción del evento que lleva por nombre “Todos a quitar la escultura de Florinda” y que está convocada para el próximo 24 de julio.

Según refieren los usuarios, la molestia con Florinda Meza estaría ligada a la manera en que se ha mostrado su relación con Roberto Gómez Bolaños en la serie, en la que se retrataría la infidelidad del comediante a su primera esposa.

Estarían buscando derribar escultura de Florinda Meza en Zacatecas.
Estarían buscando derribar escultura de Florinda Meza en Zacatecas.
Imagen Facebook

La estatua de Florinda Meza que quieren derribar

El 17 de enero de 2019, el ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, colocó una estatua en el jardín principal del pueblo. El monumento fue develado por la misma Florinda Meza, quien entonces agradeció al Alcalde Rafael Jiménez Núñez por el homenaje.

“Estoy feliz con mi estatua, develada hoy en Juchipila. Es un honor, me siento agradecida con mi gente, con el Alcalde Rafael Jiménez Núñez, con el excelente escultor Víctor Hugo Yáñez Piña y con mi familia Meza. Lo comparto con ustedes porque son mi bonita vecindad y los amo”, escribió.

Así presumía Florinda Meza su escultura.
Así presumía Florinda Meza su escultura.
Imagen Florinda Meza / X


De acuerdo con el ayuntamiento de Juchipila, la escultura tenía como objetivo reconocer la trayectoria artística de Florinda Meza, quien había puesto en alto el nombre del municipio en sus proyectos televisivos y cinematográficos.

