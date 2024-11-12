Fernando Colunga reaparece “ilusionado” tras convertirse en papá: “Soy muy afortunado”

Fernando Colunga reapareció “ilusionado” tan solo 8 meses después del presunto nacimiento de su primer hijo con la actriz Blanca Soto.

El actor reveló al periodista Jorge Ugalde su emoción por regresar a los melodramas mexicanos de la mano del productor Juan Osorio, con quien ya había trabajado en 2012 en la exitosa telenovela Porque el amor manda.

PUBLICIDAD

“(El 2025) pinta muy bien. Yo digo que no hay como cerrar el año así, haciendo algo, trabajando, y mucho mejor y bendecido empezarlo con trabajo y este es el caso. Tenemos ahí un proyecto en puerta. (Estoy) muy ilusionado, muy animado”, confesó a Televisa Espectáculos este 12 de noviembre.

Luego de ser confirmado por Juan Osorio como protagonista de la historia que tentativamente lleva el nombre de ‘Amanecer’, Fernando Colunga reveló que lleva tiempo trabajando en su nuevo personaje que, para sorpresa de muchos, esta vez no será un villano.

“Creo que soy muy afortunado porque ya llevamos trabajando un rato y todavía nos falta bastante tiempo antes de empezar y creo que eso es lo que el público se merece. Un producto que se cuide, que se haga con cariño, con esfuerzo, con dedicación y creo que este va a ser el caso”, dijo.

“Este personaje que viene es bastante complejo porque me dijeron ‘va a ser un villano’ y no, va a ser un personaje que, para sorpresa de mucha gente, es de buenos sentimientos. Es un hombre bueno que viene de una infancia terrible, ha sufrido (…) está luchando por no tener nada que ver con esa infancia, pero luego la vida todo lo pone de cabeza y bueno, hasta la gente buena, cuando sufre cosas, puede cambiar y puede tener este tipo de arranques. Es un personaje que tiene de todo", admitió.

Sin dar ninguna declaración sobre su reciente paternidad con Blanca Soto, con quien se presume se habría convertido en padre de un varón, Fernando Colunga resaltó que 2024 “fue un año muy bueno”, por lo que se describió como un hombre afortunado.

PUBLICIDAD

“Para mí fue un año muy bueno. Yo siempre lo digo, estoy agradecido con Dios, con la vida, a mí me trata muy muy bien. Creo que soy una gente afortunada, tengo cosas que a veces no caminan como yo quiera, como todos, pero siempre soy positivo y creo que eso siempre se me devuelve. Además, tengo el cariño del público que eso es algo que no hay forma de valuar”, concluyó.