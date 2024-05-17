Marlene Favela destapa que no se habla con Fernando Colunga y dice si sabe de su hijo

'El Maleficio' marcó el regreso de Fernando Colunga a las telenovelas en noviembre de 2023. En el proyecto, el actor fue pareja de Marlene Favela, quien pese a ser su coprotagonista ahora revela que no mantienen comunicación.

La actriz se sinceró sobre su relación con el galán de telenovelas la noche de este 16 de mayo y frente a miembros de la prensa aseguró que no tiene contacto alguno con Colunga desde que terminaron de grabar la producción de José Alberto ‘El Güero’ Castro en enero pasado.

“No, no (tengo comunicación con él). Fíjate que no, nosotros terminamos la novela en enero y no he vuelto a tener comunicación con Fernando”, expresó en la alfombra roja de ‘El extraño retorno de Diana Salazar”.

Marlene Favela reiteró que es nula su interacción con Fernando Colunga, a tal grado que desconocía la noticia del presunto nacimiento del primogénito del actor.

“No lo supe durante las grabaciones de ‘El Maleficio’ y cuando terminó la telenovela Fernando se fue y ya no lo he vuelto a ver”, comentó a Edén Dorantes.

Además de coprotagonizar 'El Maleficio', Marlene Favela y Fernando Colunga compartieron créditos en 2015 en la telenovela 'Pasión y Poder'.

Marlene Favela manda mensaje a Fernando Colunga por su supuesta paternidad

Marlene Favela también se refirió, en la misma charla, al presunto debut como papá del protagonista de telenovelas, mencionando que se enteró gracias a la prensa en un evento pasado a principios de mayo.

Aunque no ha tenido ninguna noticia de Fernando Colunga y su hijo, la actriz indicó que si es verdad le desea todas las bendiciones del mundo.

“Me enteré la otra vez por ustedes, la verdad no sabía, él no lo compartió durante las grabaciones… Un hijo es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano… Un hijo siempre es una bendición, si es verdad seguramente va a estar muy feliz y le deseamos todas las bendiciones del mundo”, comentó en la alfombra roja.