Aracely Arámbula corrió peligro en ‘Abrázame muy fuerte’, pero Fernando Colunga la salvó

La telenovela ‘Abrázame muy fuerte’ llegó a las pantallas mexicanas en el ya lejano año 2000. Se trató del primer protagónico de Aracely Arámbula (quien ahora esteriliza el remake de ‘La madrastra’) y en el que hizo dupla con Fernando Colunga.

La historia gira alrededor del romance ‘imposible’ que nace entre Cristina Álvarez Rivas, heredera de una hacienda, y Diego Hernández, un peón que trabaja en la misma.

El melodrama se convirtió en un gran éxito, pero un dato que quizá no muchos televidentes conozcan es que, hacia el final de las grabaciones, la actriz se vio en peligro y fue su compañero de cámaras quien tuvo que salir a su rescate.





Fernando Colunga evitó que Aracely Arámbula se accidentara en la filmación de la telenovela ‘Abrázame muy fuerte’

Las grabaciones de la telenovela ya habían terminado cuando la producción decidió filmar una escena más. Esta requería que los actores se sumergieran en una cascada natural, de gran altura y apartada del resto de la gente. Así lo relataron ambos actores en su visita a El Show de Cristina para promocionar el melodrama.

Aunque ninguno de los dos dio el nombre del cuerpo de agua que usaron para la toma, diversos medios han señalado que se ubica en el estado de Chiapas, México.

Según relataron en aquel entonces, ambos entraron confiados a la cascada ya que, por un lado, habían estado ahí previamente y, por el otro “íbamos muy despacio”, según relató Colunga.

“En un momento dado, aquí mi querida Aracely se volteó a saludar a la gente de abajo (fans que se habían reunido) y, al voltearse, le llevó el pie la corriente y sí, por un momento pensé que nos íbamos los dos”, relató el galán de telenovelas.



Arámbula, por su parte, contó que, en un inicio no sintió miedo de su resbalón, pero, al ver la reacción de su compañero de escenas, le llegó un “pavor”.

“Me alcanzó a agarrar de su brazo, pero me resbalé, o sea, no me detuve. Él me jaló del otro brazo y me quedé colgando, pero realmente no sentí miedo ahí, yo dije ‘no pasa nada, ahorita me levanto’, pero cuando le vi los ojos (a Fernando Colunga) porque él estaba viendo hacia (la caída) de la cascada fue cuando me dio pavor y yo en ese momento dije ‘me voy a morir’”, contó la protagonista de ‘Abrázame muy fuerte’.

“Fue un segundo, pero fue eterno (...) En eso, gracias a Dios y a su fuerza que me subió y ya, me sacó de ahí y no pasó nada”, recalcó la actriz.