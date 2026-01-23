Fernando Carrillo Fernando Carrillo da ultimátum a ‘El Puma’: lo amenaza con publicar imágenes comprometedoras El actor amenazó al cantante con filtrar contenido sensible y comprometedor contra José Luis Rodríguez ‘El Puma’ si éste no le ofrece una disculpa pública. Hace días, el cantante arremetió en su contra por manifestarse a favor de la política de Nicolás Maduro.



Video Fernando Carrillo arremete contra José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y lo llama “hiena”

Fernando Carrillo amenazó a José Luis Rodríguez ‘El Puma’ con filtrar imágenes comprometedoras si no le ofrece una disculpa pública en máximo “72 horas”.

Durante una entrevista virtual en el programa argentino ‘La mañana con Moria’, en el canal El Trece, el actor se refirió al cantante como “una hiena” y “traidor a la patria”, luego de éste arremetiera contra él por su postura a favor de la política de Nicolás Maduro.

“Lo considero una hiena, es una hiena, traidor a la patria, mentiroso. Me ha utilizado en diferentes ocasiones. Viene a Venezuela, me pide favores, me pide que lo ponga con el gobernador del Estado de Carabobo, yo como soy una persona noble y generosa, me rento un helicóptero para llevar a mi amigo ‘El Puma’, un señor mayor al que admiraba y respetaba. Lo llevo para que intente hacer un negocio con un gobernador chavista”, relató el 22 de enero.

Según declaraciones de Carrillo, ‘El Puma’ habría tenido una actitud contradictoria con Venezuela, pese a hacer recibido ayuda personal del mismo Nicolás Maduro.

“A todos nos ha atacado. Le doy 72 horas para que pida una disculpa a Venezuela, al presidente Maduro, a mi persona, porque si no, le voy a sacar los videos de él llorándole en La Viñeta (una casa presidencial), porque él primero pidió magnicidio... después pidió al capitán Escalona una cita en privado con el presidente Maduro. Le dan la cita pero pidió que fuera calladito. Pidió la cita, fue, le lloró, se le iba a arrodillar... El presidente no le no le dejó que se arrodillara, le fue a pedir perdón por haber pedido magnicidio” añadió.

Sin entrar en más detalles sobre lo supuestamente sucedido con ‘El Puma’, Fernando Carrillo aseguró que de no tener una disculpa pública por parte del intérprete de ‘Pavo Real’, durante el fin de semana, daría a conocer las imágenes.

“Si el Puma no pide una disculpa a Venezuela, al presidente Maduro, a la primera presidenta de Venezuela y a mi persona, el viernes o el sábado les estoy publicando los videos en La Viñeta”, insistió y sentenció: “ Él es un hipócrita y verdaderamente lo que tiene que hacer es acercarse a Dios”.

¿Qué dijo José Luis Rodríguez ‘El Puma’ contra Fernando Carrillo?

Según Fernando Carrillo, el eje del conflicto contra José Luis Rodríguez ‘El Puma’ han sido las críticas que el cantante ha vertido en su contra en varias entrevistas, siendo la más reciente, la que ofreció a TN a principios de enero.

“Yo escucho todo. Ese muchacho me da pena, me da lástima. Está metido en un pozo del que ya no puede salir, y mira que uno trata de decirle ‘ya para de hablar. No hables más. No te hundas más’”, dijo ‘El Puma’ el 7 de enero.