Fernando Carrillo ¿Fernando Carrillo busca reconquistar a Delcy Rodríguez?: él no descarta una reconciliación El actor sostuvo en el pasado una relación de tres años con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, con quien ahora no descarta una reconciliación.



Video Fernando Carrillo confiesa por qué acabó romance con la presidenta de Venezuela

Fernando Carrillo no descarta una reconciliación con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

El actor confesó en ¡Siéntese Quien Pueda! que, posiblemente, en el futuro podría buscar a su expareja con la intención de retomar su relación.

“Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a lo mejor algún día de Carrillo, quién sabe..., si la volvemos a reconquistar”, dijo este 13 de enero en el show de Univision.

Sin embargo, también consideró que de no darse nuevamente la relación con la presidenta interina de Venezuela, él siempre estaría apoyándola.

“Si no es mi esposa, es mi hermana de lucha para siempre, está viviendo ella un momento muy difícil de su vida, ya veremos", expresó.

¿Por qué terminó su relación con Delcy?

Fernando Carrillo también reveló en aquella entrevista la razón por la que terminó su relación con Delcy, a quien en varias ocasiones ha descrito como “el amor de su vida”.

“Fue, principalmente, por mi inmadurez, no pude tener la claridad de hoy y plantarme frente al mundo y decirle ‘es el amor de mi vida’, no lo es (ahora) porque no estamos juntos, pero ha sido el gran amor de mi vida", sentenció.

Un romance de 3 años, según el actor

Fernando Carrillo ha estado en la mira tras hablar del romance que, segura, sostuvo con Delcy Rodríguez, quien a principios de enero fue nombrada mandataria de Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro.