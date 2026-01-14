Fernando Carrillo

¿Fernando Carrillo busca reconquistar a Delcy Rodríguez?: él no descarta una reconciliación

El actor sostuvo en el pasado una relación de tres años con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, con quien ahora no descarta una reconciliación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Fernando Carrillo confiesa por qué acabó romance con la presidenta de Venezuela

Fernando Carrillo no descarta una reconciliación con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

El actor confesó en ¡Siéntese Quien Pueda! que, posiblemente, en el futuro podría buscar a su expareja con la intención de retomar su relación.

PUBLICIDAD

“Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a lo mejor algún día de Carrillo, quién sabe..., si la volvemos a reconquistar”, dijo este 13 de enero en el show de Univision.

Más sobre Fernando Carrillo

Fernando Carrillo confiesa por qué acabó romance con la presidenta de Venezuela
0:56

Fernando Carrillo confiesa por qué acabó romance con la presidenta de Venezuela

Univision Famosos
“Es muy bruta”: Fernando Carrillo reacciona a declaraciones de su ex Catherine Fulop sobre Maduro
1:00

“Es muy bruta”: Fernando Carrillo reacciona a declaraciones de su ex Catherine Fulop sobre Maduro

Univision Famosos
Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez: él dice que le cuestionaban qué hacía con "esa tipa fea"
2 mins

Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez: él dice que le cuestionaban qué hacía con "esa tipa fea"

Univision Famosos
Fernando Carrillo era juzgado por su relación con Delcy Rodríguez: "¿Qué haces tú con esa tipa fea?"
1:08

Fernando Carrillo era juzgado por su relación con Delcy Rodríguez: "¿Qué haces tú con esa tipa fea?"

Univision Famosos
Karina arremete contra Fernando Carrillo tras él decir que tuvo una relación con Delcy Rodríguez
2 mins

Karina arremete contra Fernando Carrillo tras él decir que tuvo una relación con Delcy Rodríguez

Univision Famosos
Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez: él afirma que tuvieron relación amorosa y esto revela
2 mins

Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez: él afirma que tuvieron relación amorosa y esto revela

Univision Famosos
Fernando Carrillo defiende a su ex, la presidenta de Venezuela: “Ha sido el gran amor de mi vida”
0:59

Fernando Carrillo defiende a su ex, la presidenta de Venezuela: “Ha sido el gran amor de mi vida”

Univision Famosos
Hijo de Fernando Carrillo estaba en Venezuela al momento del ataque: revelan cómo está
2 mins

Hijo de Fernando Carrillo estaba en Venezuela al momento del ataque: revelan cómo está

Univision Famosos
Fernando Colunga y otros famosos que fueron papás después de los 40
2 mins

Fernando Colunga y otros famosos que fueron papás después de los 40

Univision Famosos
Fernando Carrillo reveló cuánto gana por su cuenta de Onlyfans (trabaja 3 días a la semana)
2 mins

Fernando Carrillo reveló cuánto gana por su cuenta de Onlyfans (trabaja 3 días a la semana)

Univision Famosos

Sin embargo, también consideró que de no darse nuevamente la relación con la presidenta interina de Venezuela, él siempre estaría apoyándola.

“Si no es mi esposa, es mi hermana de lucha para siempre, está viviendo ella un momento muy difícil de su vida, ya veremos", expresó.

¿Por qué terminó su relación con Delcy?

Fernando Carrillo también reveló en aquella entrevista la razón por la que terminó su relación con Delcy, a quien en varias ocasiones ha descrito como “el amor de su vida”.

“Fue, principalmente, por mi inmadurez, no pude tener la claridad de hoy y plantarme frente al mundo y decirle ‘es el amor de mi vida’, no lo es (ahora) porque no estamos juntos, pero ha sido el gran amor de mi vida", sentenció.

Un romance de 3 años, según el actor

Fernando Carrillo ha estado en la mira tras hablar del romance que, segura, sostuvo con Delcy Rodríguez, quien a principios de enero fue nombrada mandataria de Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro.

“La conozco muy bien, fue mi pareja”, dijo en el programa ‘Contigo en la mañana’, de la cadena Chilevisión. “Así es… tres años… la mujer más inteligente. Hoy puedo decir que ha sido el amor de mi vida”, sentenció.

Relacionados:
Fernando CarrilloDelcy RodríguezEscándalosPolémicaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX