Esposa de Ferdinando Valencia recuerda a su fallecido hijo en el que habría sido su cumpleaños

Video Ferdinando Valencia le dedica un desgarrador mensaje a su hijo a 4 años de su fallecimiento

Este 24 de abril, Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia festejaron el cumpleaños número cinco de sus mellizos. La primera en publicar fotos de la celebración fue la modelo, quien en su cuenta oficial de Instagram, le dedicó emotivas palabras a los pequeños.

Con imágenes de la fiesta temática que tuvo Tadeo, la bailarina felicitó al pequeño, afirmando que agradece tenerlo con salud.

“Mi amor hermoso está de cumple. Qué rápido ya 5 añotes, gracias a Dios por tenerlo con salud”, precisó Kellerman en la primera parte de su mensaje.



La pareja del actor también recordó a Dante, quien murió a los tres meses de edad tras sufrir serias complicaciones de salud, y en el mensaje de felicitación, aseguró que es “su ángel”, y que lo extraña todos los días.

“ Besos al cielo a mi ángel hermoso, mi Dante te extraño tanto, los amo”, escribió junto a varios emojis.

Las palabras de Brenda Kellerman conmovieron a sus seguidores, los cuales felicitaron a Tadeo por su cumpleaños y afirmaron, en el hilo de comentarios, que “le hacía falta su gemelo” y que “siempre tendrán un ángel en el cielo”.

El actor Ferdinando Valencia se unió a las celebraciones y aunque no le dedicó un mensaje especial a Dante, sí feliticó a Tadeo, asegurando que está muy orgulloso de él.





“5 AÑOS Tadeo!! Te amo tanto y estoy tan orgulloso de ti, que tu sola presencia me asegura que mi vida ya valió la pena”, expresó.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman celebran el cumpleaños de su hijo Tadeo Imagen Instagram Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman

¿Por qué murió Dante, hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman?

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman enfrentaron la muerte su hijo Dante el 3 de agosto de 2019, luego de que el bebé contrajo una bacteria y desarrolló fuertes afecciones.

Durante el nacimiento, el pequeño fue llevado a cuidados intensivos, donde contrajo meningitis bacteriana, la cual le provocó hidrocefalia, insuficiencia renal y cardiaca, problemas pulmonares y la amputación de una de sus piernas.

Aunque jamás perdieron la fe y lucharon por la vida de su hijo, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman se despidieron de Dante y aseguraron que falleció a causa de una negligencia médica.

“Le pusieron el tratamiento y al quinto día nos dijeron que ya no había meningitis bacteriana, lo dieron de alta… Pero no contábamos con que cometerían otro error porque el medicamento que le suministraron sólo atacaba a la bacteria pero no la mataba…Es una irresponsabilidad, lo fueron matando con sus pretextos económicos”, reveló Valencia a TVNotas en diciembre de 2020.

Dante enfrentó varias complicaciones médicas antes de su muerte Imagen Instagram Brenda Kellerman



Brenda Kellerman se refirió a la muerte de su hijo en octubre de 2022 cuando participó en el programa ‘Mira quién baila. All stars’. Aseguró que no ha podido superar la partida del bebé y relató que ella lo escuchó llorar al nacer.

“Ferdi y yo perdimos un nene, cuando él tenía tres meses de nacido. Le pegó meningitis, es un dolor que no sé cómo explicar. Nunca se supera la muerte de un hijo…Ellos nacieron bien, yo los escuché llorar, pero nos dijeron que Dante no tenía casi oxígeno, que lo tenían que tratar”.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Brenda Kellerman recordó la última vez que vio a su hijo Dante con vida, confesando que le hizo una petición.