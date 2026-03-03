Brenda Kellerman

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman comparten tiernas fotos de la pancita de su bebé arcoíris

Los famosos se convertirán en papás de un bebé arcoíris en las próximas semanas. Según contó Ferdinando Valencia, el pequeño Saulo podría llegar al mundo el mismo día en que él celebre su cumpleaños 44.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Ferdinando Valencia se pone panza de embarazo en apoyo a su pareja y sufre tamaño accidente

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman sorprendieron al protagonizar una sesión de fotos familiar previo al nacimiento de Saulo, su bebé arcoíris.

A través de Instagram, los famosos compartieron una serie de imágenes en blanco y negro en las que se les puede ver abrazados, tomados de la mano e intercambiando sonrisas. En este momento especial también estuvo presente Tadeo, su hijo mayor.

PUBLICIDAD

“Momentos que se vuelven recuerdos para toda la vida”, escribió Brenda sin dar más detalles.

La sesión de fotos familiar previo al nacimiento de Saulo.
La sesión de fotos familiar previo al nacimiento de Saulo.
Imagen Brenda Kellerman / Instagram

Más sobre Brenda Kellerman

Ferdinando Valencia se pone panza de embarazo en apoyo a su pareja y sufre tamaño accidente
1:08

Ferdinando Valencia se pone panza de embarazo en apoyo a su pareja y sufre tamaño accidente

Univision Famosos
Ferdinando y Brenda muestran cómo se verían sus hijos a los 16 años ¿a quién se parecen?
1:05

Ferdinando y Brenda muestran cómo se verían sus hijos a los 16 años ¿a quién se parecen?

Univision Famosos
Ferdinando Valencia revela por primera vez la carita de su ‘bebé arcoíris’
0:48

Ferdinando Valencia revela por primera vez la carita de su ‘bebé arcoíris’

Univision Famosos
Así se entera Ferdinando Valencia del género de su bebé y rompe en llanto: video
0:59

Así se entera Ferdinando Valencia del género de su bebé y rompe en llanto: video

Univision Famosos
¡Así revelaron Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman si tendrán niño o niña en plena plaza pública!
1:11

¡Así revelaron Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman si tendrán niño o niña en plena plaza pública!

Univision Famosos
¡Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman tendrán niño!: así revelaron el original nombre
2 mins

¡Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman tendrán niño!: así revelaron el original nombre

Univision Famosos
Pareja de Ferdinando Valencia dice qué le preocupa de su embarazo y el trastorno que sufrió en el anterior
3 mins

Pareja de Ferdinando Valencia dice qué le preocupa de su embarazo y el trastorno que sufrió en el anterior

Univision Famosos
Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman muestran la carita de su bebé ‘arcoíris’ y tienen una gran duda
0:54

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman muestran la carita de su bebé ‘arcoíris’ y tienen una gran duda

Univision Famosos
Hijo de Ferdinando Valencia sorprende con predicción al escuchar los latidos del bebé ‘arcoíris’
0:57

Hijo de Ferdinando Valencia sorprende con predicción al escuchar los latidos del bebé ‘arcoíris’

Univision Famosos
Ferdinando Valencia revela detalle insólito sobre el futuro nacimiento de su bebé arcoíris: “Dios está”
1 mins

Ferdinando Valencia revela detalle insólito sobre el futuro nacimiento de su bebé arcoíris: “Dios está”

Univision Famosos

Brenda Kellerman en la recta final de su embarazo

El 4 de noviembre de 2025, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman revelaron que estaban en espera de su tercer hijo, quien llevaría el nombre de Saulo.

La noticia del embarazo de la actriz llegó a Ferdinando Valencia el mismo día que su hijo Dante cumpliría 6 años de fallecido.

“NUESTRO ARCOÍRIS MÁS ESPERADO. Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo y en cada una de nuestras tristezas. La pérdida de nuestro pequeño Dante nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día”, expresó en Instagram.

“Hoy, después de 6 años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia. Gracias por acompañarnos siempre”, precisó.

Saulo podría nacer el 15 de abril.
Saulo podría nacer el 15 de abril.
Imagen Brenda Kellerman / Instagram

¿Cuándo nace el hijo de Ferdinando Valencia?

El 6 de noviembre, Ferdinando Valencia reveló al programa Hoy que el nacimiento del pequeño Saulo estaba programado para el 15 de abril, el mismo día en que él celebraría su cumpleaños 44.

“Es como toda esa energía que me dice: ‘¿Qué no entiendes que esto es más grande? ¿Que ni siquiera se trata de ti, que esto es algo que necesitas?”, expresó.

Relacionados:
Brenda KellermanFerdinando ValenciaHijos de famososEmbarazoFamososPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX