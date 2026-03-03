Brenda Kellerman Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman comparten tiernas fotos de la pancita de su bebé arcoíris Los famosos se convertirán en papás de un bebé arcoíris en las próximas semanas. Según contó Ferdinando Valencia, el pequeño Saulo podría llegar al mundo el mismo día en que él celebre su cumpleaños 44.



Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman sorprendieron al protagonizar una sesión de fotos familiar previo al nacimiento de Saulo, su bebé arcoíris.

A través de Instagram, los famosos compartieron una serie de imágenes en blanco y negro en las que se les puede ver abrazados, tomados de la mano e intercambiando sonrisas. En este momento especial también estuvo presente Tadeo, su hijo mayor.

“Momentos que se vuelven recuerdos para toda la vida”, escribió Brenda sin dar más detalles.

La sesión de fotos familiar previo al nacimiento de Saulo. Imagen Brenda Kellerman / Instagram

Brenda Kellerman en la recta final de su embarazo

El 4 de noviembre de 2025, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman revelaron que estaban en espera de su tercer hijo, quien llevaría el nombre de Saulo.

La noticia del embarazo de la actriz llegó a Ferdinando Valencia el mismo día que su hijo Dante cumpliría 6 años de fallecido.

“NUESTRO ARCOÍRIS MÁS ESPERADO. Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo y en cada una de nuestras tristezas. La pérdida de nuestro pequeño Dante nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día”, expresó en Instagram.

“Hoy, después de 6 años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia. Gracias por acompañarnos siempre”, precisó.

Saulo podría nacer el 15 de abril. Imagen Brenda Kellerman / Instagram

¿Cuándo nace el hijo de Ferdinando Valencia?

El 6 de noviembre, Ferdinando Valencia reveló al programa Hoy que el nacimiento del pequeño Saulo estaba programado para el 15 de abril, el mismo día en que él celebraría su cumpleaños 44.