¿Ferdinando Valencia será abuelo? Su hija publica foto embarazada

Video La hija mayor de Ferdinando Valencia ya tiene 20 años y es actriz: así ha cambiado Sofía

Este miércoles 23 de octubre, la hija mayor de Ferdinando Valencia sorprendió al publicar una fotografía ‘embarazada’, desatando rumores sobre el posible debut del actor como abuelo a sus 42 años.

Sofía Martínez compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen en la que presumió una misteriosa pancita de embarazo. La joven, de 21 años, posó frente a la cámara luciendo un vestido largo rosa y un suéter estampado rojo.

“Creo que no era deslactosada light”, escribió la hija de Ferdinando Valencia al pie de su publicación.

Sofía Martínez dio pistas de su próximo proyecto, donde interpretaría a una joven embarazada. Imagen Sofía Martínez / Instagram



Aunque la joven no dio detalles sobre el misterio de su fotografía, en su mensaje colocó algunos emojis que darían a entender que su embarazo es falso y que éste sería parte del proyecto televisivo o cinematográfico en el que se encuentra trabajando.

Su debut como actriz

Sofía Martínez Valencia nació el 18 de septiembre de 2003. La joven de 21 años es fruto de una relación que el actor sostuvo, en su natal Comala, Colima, México, durante su adolescencia con una mujer de la que se sabe muy poco.

El actor presentó públicamente a su hija en 2017, pero fue hasta noviembre de 2023 que Sofía Martínez reveló que se encontraba estudiando actuación en la Ciudad de México, en el Centro de Educación Artística (CEA).

“Vemos, tocamos y narramos todo lo que el tiempo irá borrando… Hay un destino por el cual vale la pena abrazar el presente… enseñanzas bonitas durante el viaje ‘jefe de escenario’”, anotó al pie de las imágenes en las que, como pocas veces, también se dejó ver junto a su mamá.

Sofía sigue los pasos de su papá en la actuación. Imagen Ferdinando Valencia / Instagram



En mayo de 2024, Ferdinando Valencia expresó su emoción ante la oportunidad de "coincidir" con su hija mayor en los pasillos de Televisa San Ángel.