Ferdinando Valencia tuvo una hija antes de ser actor: te presentamos a Sofía, su primogénita

Más allá de los foros de grabación, Ferdinando Valencia es padre de 2. No nos referimos a los mellizos que tuvo con Brenda Kellerman en el 2019 (uno de los cuales, Dante, falleció a los pocos meses a causa de una meningitis).

Años atrás, mucho antes de saltar a la fama con ‘Camaleones’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX), debutó en la paternidad con la llegada de una nena, de la que no todos sus fans están enterados.

Ferdinando Valencia tiene una hija llamada Sofía, que pocos conocen

Hay que recordar que el protagonista de ‘Simplemente María (telenovela que puedes ver gratis en ViX) es originario del estado de Colima, en donde llevó una vida alejada de los reflectores hasta que decidió incursionar en los melodramas.

En septiembre del 2003, cuando aún gozaba del anonimato, se convirtió en padre de una nena que lleva por nombre Sofía Martínez.



Hasta el momento, se desconoce la identidad de la madre de la hija de Ferdinando Valencia, así como el tipo de relación que tuvo con el histrión, si bien la joven ha compartido en redes sociales algunas fotografías con su progenitora.

No es de extrañarse que pocas personas sepan de la existencia de la adolescente, pues, de acuerdo con medios como ¡Hola! y Las Estrellas, no fue sino hasta abril del 2017 que él la presentó públicamente.

Esto, con un tierno video en su cuenta de Instagram, en el que siguió el reflejo de un arcoíris hasta encontrar una foto de su primogénita cuando era pequeña.



Por lo anterior, se desconocen muchos detalles del crecimiento de Sofía Martínez. No obstante, en redes sociales presumen su estrecha relación con fotos y videos de sus momentos juntos, así como múltiples mensajes cariñosos.



La primogénita del galán de telenovelas también tiene un vínculo sólido con Brenda Kellerman y su hermanastro, Tadeo, según ha dejado ver ella misma en sus perfiles digitales.

A Ferdinando Valencia no le gustaría que su hija se dedique al mundo del entretenimiento

La hija de Ferdinando Valencia actualmente tiene 18 años y, aunque se mantiene alejada de la farándula, podría incursionar en el modelaje. Así lo reveló su famoso papá en una entrevista con ‘Sale el Sol’, emitida en abril del 2020.

Sin embargo, añadió que:

“A mí me encantaría que no le llamara la atención porque sé y conozco el lado cruento de este oficio, pero ella manda y si ella me dice que quiere hacer lo que quiera, literal, pues la voy a apoyar. La condición es que esté tan segura de hacer lo que hace que sea feliz”.



En aquella ocasión, también explicó cómo es su estilo de crianza:

“Yo educo, yo le doy valores, yo le doy buen ejemplo, yo me esfuerzo y vivo con conciencia de mi hija, (pero), lo que ella decida, va a ser cuestión de ella (...) yo la dejo”.