¿Se arrepintió?: aseguran que Felicia Garza estaría retomando su identidad como Felipe Gil
Según reportes del periodista Max Lumbia, la compositora habría tomado la decisión de retirarse del mundo artístico y con ello habría advertido que “Felicia había desaparecido”.
La compositora Felicia Garza estaría retomando su identidad como Felipe Gil según reportes del periodista Max Lumbia.
Este martes 25 de marzo, el argentino ventiló que posiblemente la cantante habría dado un paso atrás en su transición. De acuerdo con el presentador, habría sido ella misma quien le comunicó que “Felicia había desaparecido”.
“Quiero comunicarles que Felicia Garza simbólicamente ha fallecido (...) La llamo y me dice: ‘yo me retiro del mundo artístico, no pienso salir más, le dije: '¿pero cómo Felicia?’, y me dijo: ‘no me digas más Felicia, soy Felipe’, ahí advertí yo que Felicia había desaparecido”.
Sin tener claro qué habría orillado a Felicia Garza a retomar su identidad como Felipe Gil, el comunicador especuló sobre posibles temas personales.
“No sabemos por qué motivo, Felicia Garza, de alguna manera murió, como en algún momento lo hizo Felipe Gil, pero en este momento, falleció simbólicamente Felicia Garza, para darle nuevamente un renacer a Felipe Gil…”, dijo.
“La gran pregunta es qué llevó a Felicia Garza a morir de alguna manera para que vuelva a renacer Felipe Gil, ¿habrá sido que quiere recomponer el vínculo con esa expareja?, ¿habrá sido el dolor que le causó la indiferencia de su hija y quizá tal vez hasta el maltrato de la hija porque se había convertido en Felicia, que se dio por vencido, y se volvió a convertir en Felipe Gil? Lo único que les puedo decir que más allá que sea Felicia o Felipe, vi un ser humano maravilloso”, insistió.
Hasta el momento no hay una declaración oficial de Felicia Garza, quien el 2014 dio a conocer su identidad como mujer.
La transición de Felipe Gil a Felicia Garza fue un proceso que el compositor comenzó a los 74 años, instante en que el artista decidió cumplir un sueño que había postergado por años.