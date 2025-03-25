Famosos

¿Se arrepintió?: aseguran que Felicia Garza estaría retomando su identidad como Felipe Gil

Según reportes del periodista Max Lumbia, la compositora habría tomado la decisión de retirarse del mundo artístico y con ello habría advertido que “Felicia había desaparecido”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Así era Felicia Garza antes de su transformación de hombre a mujer: buscaría su anterior identidad

La compositora Felicia Garza estaría retomando su identidad como Felipe Gil según reportes del periodista Max Lumbia.

Este martes 25 de marzo, el argentino ventiló que posiblemente la cantante habría dado un paso atrás en su transición. De acuerdo con el presentador, habría sido ella misma quien le comunicó que “Felicia había desaparecido”.

PUBLICIDAD

Más sobre Famosos

Esto pasará con los salones de 'Micky Hair' tras muerte del estilista de Ángela Aguilar: lo revelan
1 mins

Esto pasará con los salones de 'Micky Hair' tras muerte del estilista de Ángela Aguilar: lo revelan

Univision Famosos
Juan Osorio se casa con Eva Daniela, 38 años menor que él: así fue la boda y el vestido de novia
2 mins

Juan Osorio se casa con Eva Daniela, 38 años menor que él: así fue la boda y el vestido de novia

Univision Famosos
Bad Bunny reacciona a críticas por su actuación en el próximo Super Bowl y tras temor a redadas
2 mins

Bad Bunny reacciona a críticas por su actuación en el próximo Super Bowl y tras temor a redadas

Univision Famosos
Muere conocida periodista en intento de robo: saltó del tercer piso para salvar su vida
1 mins

Muere conocida periodista en intento de robo: saltó del tercer piso para salvar su vida

Univision Famosos
Acusan a Alejandra Guzmán de haber violentado a asistente de Silvia Pinal: Efigenia Ramos habla
2 mins

Acusan a Alejandra Guzmán de haber violentado a asistente de Silvia Pinal: Efigenia Ramos habla

Univision Famosos
Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen
2 mins

Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen

Univision Famosos
Muere actor de Simplemente María: había sido diagnosticado con dura enfermedad
2 mins

Muere actor de Simplemente María: había sido diagnosticado con dura enfermedad

Univision Famosos
Novia de Romina Marcos revela trastorno que padece y deseaba ocultar
2 mins

Novia de Romina Marcos revela trastorno que padece y deseaba ocultar

Univision Famosos
Dictan sentencia a Sean ‘Diddy’ Combs: estos años estará en prisión
1:06

Dictan sentencia a Sean ‘Diddy’ Combs: estos años estará en prisión

Univision Famosos
Carmen Aub revela que su hija podría necesitar implante tras ser diagnosticada con sordera
3 mins

Carmen Aub revela que su hija podría necesitar implante tras ser diagnosticada con sordera

Univision Famosos

“Quiero comunicarles que Felicia Garza simbólicamente ha fallecido (...) La llamo y me dice: ‘yo me retiro del mundo artístico, no pienso salir más, le dije: '¿pero cómo Felicia?’, y me dijo: ‘no me digas más Felicia, soy Felipe’, ahí advertí yo que Felicia había desaparecido”.

Sin tener claro qué habría orillado a Felicia Garza a retomar su identidad como Felipe Gil, el comunicador especuló sobre posibles temas personales.

“No sabemos por qué motivo, Felicia Garza, de alguna manera murió, como en algún momento lo hizo Felipe Gil, pero en este momento, falleció simbólicamente Felicia Garza, para darle nuevamente un renacer a Felipe Gil…”, dijo.

En 2016, Felicia Garza contaba su proceso de transición en un monólogo.
En 2016, Felicia Garza contaba su proceso de transición en un monólogo.
Imagen Felicia Garza / Instagram


“La gran pregunta es qué llevó a Felicia Garza a morir de alguna manera para que vuelva a renacer Felipe Gil, ¿habrá sido que quiere recomponer el vínculo con esa expareja?, ¿habrá sido el dolor que le causó la indiferencia de su hija y quizá tal vez hasta el maltrato de la hija porque se había convertido en Felicia, que se dio por vencido, y se volvió a convertir en Felipe Gil? Lo único que les puedo decir que más allá que sea Felicia o Felipe, vi un ser humano maravilloso”, insistió.

Hasta el momento no hay una declaración oficial de Felicia Garza, quien el 2014 dio a conocer su identidad como mujer.

La transición de Felipe Gil a Felicia Garza fue un proceso que el compositor comenzó a los 74 años, instante en que el artista decidió cumplir un sueño que había postergado por años.

Relacionados:
Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD