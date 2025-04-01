Famosos

Cantante que buscaría volver a ser hombre estaría influenciada por la muerte de su hija

Según reportes, la compositora mexicana habría tomado la decisión de retirarse del mundo artístico y, presuntamente, retomado su identidad como Felipe Gil.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Así era Felicia Garza antes de su transformación de hombre a mujer: buscaría su anterior identidad

Felicia Garza estaría retomando su identidad como Felipe Gil según reportes del periodista argentino Max Lumbia y la revista TVyNovelas. Aunque ni ella ni su familia ha hecho declaraciones al respecto, aseguran que la 'desaparición' de la compositora mexicana tendría que ver con la muerte de su hija.

De acuerdo con información obtenida por TVyNovelas, los últimos años de Felicia Garza fueron difíciles, “especialmente tras la muerte de su hija Dulce María”, quien falleció “a causa de esclerosis múltiple” en 2022.

Según destaca la publicación en su edición del 31 de marzo, la familia de la compositora nunca habría aceptado su identidad como mujer y “los reproches” se habrían intensificado “después de la pérdida de su hija”.

“Ella ya no está. Algunos decimos que es como si hubiera muerto. Regresó el señor Felipe, pero está triste. No quiere nada, solo pasar sus últimos años en tranquilidad y con su familia”, señaló una fuente a la revista.

El informante insistió en que su identidad como Felipe Gil habría jugado un papel importante con su familia, ya que solo así se le habría permitido visitar “a sus hijas, nietos y bisnietos”.

“Sabemos que a sus hijas no les parecía cómodo que conviviera con los niños. Son casi 20 en su familia, y no todos lo aceptaron. Él ha sufrido desde joven; nunca fue tan feliz como lo fue siendo Felicia”, declaró.

Por último, se informó que el nombre de Felicia Garza “fue borrado” de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), ya que aparentemente no querría “dejar rastro”.

“Felipe será Felipe hasta el final. Pertenecerá a una de las dinastías más importantes de compositores en México y solo desea estar en paz con su familia”, sentenció.

Felicia Garza rompe el silencio y confirma su retiro

En una conversación con TVyNovelas a través de WhatsApp, Felicia Garza confirmó su retiro de la vida pública. Sin embargo, en su postura solo agradeció a Televisa por apoyar su “nacimiento artístico como Fabricio” y luego su “transformación a Felipe Gil y aún más allá”.

“Te informo que ya me retiré de la vida pública y la farándula. Me dedico en privado a mi familia y las personas más allegadas a mi vida personal. No doy entrevistas, ni me presento en ningún foro de carácter público”, declaró.

