Farruko se declaró culpable con la esperanza de no tener que cumplir su condena en prisión

SAN JUAN, Puerto Rico. - Tras declararse culpable en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico de dos cargos por no declarar que viajaba con 51,802 dólares en efectivo y por mentirle a las autoridades, el cantante Farruko se mostró esperanzado este jueves en no tener que cumplir una sentencia de prisión .

"Estoy tranquilo... que sea lo que tenga que ser"

Fuera de la corte y ya menos ansioso, el reguetonero habló con la prensa y aceptó que cometió “un error” al no informar a las autoridades federales tras su regreso a Puerto Rico de unas presentaciones en la República Dominicana, que traía consigo 51,802 dólares. Los hechos ocurrieron el 2 de abril de 2018. El dinero estaba en unos zapatos dentro de su equipaje y el artista, a sabiendas, no los declaró. Toda persona que viaje con 10,000 dólares en efectivo o más está obligado a informarlo en un formulario de la aduana federal.

“(Que sea) lo que Dios quiera y las mejores vibras y lo más positivo. Yo, gracias a Dios, he dejado mucha música hecha que (los familiares) van a poder sustentarse ahí, que eso es lo más que me preocupa que estén bien, que no le falte nada y yo creo que no. En verdad, no hablemos de eso, hay Farru pa’ largo por ahí pa’ abajo”, contestó el artista, vestido con un traje gris, camisa y corbata negras.