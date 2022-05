Farruko enfrenta críticas por ser cristiano: "Me convertí en el peor artista"

"Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año pasado ('Pepas') gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos", se sinceró.